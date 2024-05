Otro gigantesco iceberg se desprende de la Antártida

El organismo científico británico British Antarctic Survey (BAS) sostiene que no hay evidencia que vincule los desprendimientos con el cambio climático.

Fuente: DW

Un iceberg de 380 km² se ha desprendido de la plataforma de hielo Brunt en la Antártida, en un proceso natural no relacionado con el cambio climático, informó el organismo científico británico British Antarctic Survey (BAS).

El BAS, que tiene allí su base Halley, dijo que el iceberg se separó en la madrugada del lunes de la semana pasada, después de que hace unas semanas apareciera en la plataforma de 150 metros de espesor una grieta de 14 kilómetros, perpendicular a la ya existente Halloween Crack, descubierta el 31 de octubre de 2016.

Los científicos indicaron en un comunicado que el desprendimiento del bloque bautizado como A83, «de aproximadamente el tamaño de la Isla de Wight» (al sur de Inglaterra), «es el tercero importante en esa área en los últimos cuatro años».

En 2021, la plataforma produjo el iceberg A74 de unos 1.300 km² o el tamaño de París y su área metropolitana, seguido en 2023 por el bloque A81 aún más grande, de 1.500 km², equivalente a Londres y sus alrededores.

Iceberg A-83 breaks away from the Brunt Ice Shelf. 🧊

A sensor on #Landsat 9 captured these enhanced-color images of the break. Yellows and oranges are warmer areas, like open water or thin sea ice. Blues are colder areas, like the thicker ice of the iceberg and ice shelf. pic.twitter.com/UuXnwQ4JGL

— NASA Earth (@NASAEarth) May 24, 2024