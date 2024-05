“Pareciera que no les interesa”, dice Monseñor Leigue sobre problemas en el sector salud

Fuente: Unitel

Este domingo durante la homilía el Monseñor René Leigue apuntó a la falta de entendimiento, la falta de solución a los problemas que están afectando a la población, como la salud, los bloqueos y paros. “Pareciera que no les interesa nada”, sostuvo.

Durante la celebración de la misa, en la Catedral cruceña, Leigue recalcó la importancia de la Santísima Trinidad, en Padre, hijo y espíritu santo.

Leigue aprovechó para señalar que en reuniones para buscar soluciones a los problemas no prima la buena voluntad, ni la llamada del espíritu santo para interceder en problemas.

“Pareciera que no hay una salida, hay intensiones de reunirse para solucionar problemas, pero si no dejan que el espíritu actúe, nunca se van a solucionar los problemas. Cada uno va por su lado, cado uno quiere sobresalir por sí solo. Cada uno ve sus propios intereses”, empezó diciendo.

“Las autoridades llamadas a encontrar una solución, cuando se escucha que quieren hacer bloqueos, paros, pareciera que no les interesa. La salud, los hospitales van pidiendo ayuda y van poniendo plazo porque no aguantan más, no hay posibilidad de atención a las personas, no hay solución, no sabemos quienes son los responsables, les toca a uno, a otros, al final en qué quedamos… Pareciera que no les interesa nada”, acotó el Monseñor del a Iglesia Católica.

En busca de soluciones pidió a la población no cansarse de orar y pedir mejores días para la sociedad en su conjunto.

“Los problemas sociales lo mismo, pidamos al espíritu que ilumine a todas las personas para que encuentren una solución a todo lo que estamos viviendo. Especialmente a las autoridades, que nosotros somos parte de esta sociedad y quisiéramos algo mejor, no nos cansemos de orar, que el espíritu nos ayude, nos acompañe”, aseveró.