Paro de 24 hrs. en CNS: la atención a pacientes en hospitales y policlínicos fue a criterio de los médicos

Durante el paro de 24 horas en la Caja Nacional de Salud (CNS), la atención en los hospitales Obrero y Materno Infantil, además en los policlínicos, fue irregular este jueves, ya que algunos médicos se sumaron al paro mientras que otros continuaron brindando atención de manera normal.

Brújula Digital visitó ambos hospitales y confirmó que la atención médica variaba según el médico de turno. En informaciones les pedían a los pacientes el nombre del médico para saber si les iban a atender o tenían que ser reprogramados.

Una señora que salía del Obrero y que prefirió no revelar su identidad, indicó que “no están atendiendo”, pero dijo: “Justo yo vine por la consulta de mi hermana, pero acaban de reprogramarla porque no están atendiendo por el paro de 24 horas”.

“No hay atención, paro médico hay, para el 4 de junio le vamos a programar”, le indicó el personal de informaciones a un paciente que buscaba atención, en el Obrero.

Sin embargo, otros pacientes afirmaron que la atención era normal y no tenían conocimiento del paro médico. “Yo vine a atenderme en endocrinología y la atención fue normal, igual laboratorios, vigencia de derechos está funcionando normal”, afirmó Raquel.

“En consultorio aquí en el Obrero, con paro o sin paro hay atención. Como ya tienes programado se respeta esa programación”, afirmó Guillermo Campuzano, quien iba a pasar por la tarde para ser atendido por la especialidad de urología.

Una señora se acercó a informaciones para reportar que un médico «no quería atenderla». El personal de informaciones explicó que, inicialmente, solo dos médicos estaban participando en el paro, pero después todos estaban brindando atención y tuvo que reprogramar la cita para el mes de julio.

“Algunos médicos están acatando el paro, otros no”, afirmó Isabel, paciente que estaba saliendo del Materno Infantil. Otra paciente, que salía del Materno Infantil con su hija, indicó que “están atendiendo normal”, incluso añadió que ella desconocía del paro médico.

La Federación de Sindicatos Médicos y Ramas Afines (Fesimras) y el Sindicato Médico de Ramas Afines (Simras), realizaron un paro médico movilizado en exigencia de la renuncia del gerente de la Caja Nacional de Salud, Boris Claure. Anunciaron que de no ser atendidas sus peticiones, radicalizarán sus medidas.

“De no ser (escuchados), nosotros la siguiente semana estamos entrando en un paro de 48 horas y si no somos escuchados, si no es destituido (Claure), la subsiguiente semana vamos a estar en un paro de 72 horas y vamos a radicalizar las medidas hasta que sea destituido el gerente”, afirmó el secretario ejecutivo del Fesimras, Arturo del Barco.

Atención en los policlínicos

En los policlínicos Central y 9 de Abril, se acataba el paro, según informaron los pacientes. Estos manifestaron su malestar por la falta de atención y señalaron que únicamente se estaba brindando atención en emergencias.

En el Policlínico 9 de Abril se veían unos pequeños letreros donde indicaban que había paro de 14 horas por falta insumos, medicamentos y personal médico, además de pedir la destitución del gerente de la CNS.

“No hay atención, solo emergencias. Ahora estoy esperando que me atiendan en emergencias por un dolor de espalda”, indicó Milena a Brújula Digital.

Una señora salió visiblemente molesta porque no pudo recibir atención médica. El hospital estaba abarrotado de personas esperando ser atendidas que en muchos casos no quisieron hablar con la prensa. “Solo están atendiendo emergencias”, indicó una señora que prefirió mantener su identidad en reserva.

“Paro 24 hrs. Sindicato Médico”, se leía en un letrero grande al ingreso del policlínico Central. “Creo que los usuarios quedamos muy perjudicados, comprendemos sus expectativas, pero esto no tiene que afectar porque a mí me parece que no hay días para enfermarse. Sin querer agredir al cuerpo médico y toda la institución, también nosotros nos vemos muy afectados”, dijo la señora Gaby, quien añadió que espera que los médicos lleguen a un consenso para solucionar el problema.

Un señor preocupado porque le detectaron con dengue indica que no le atendieron ni en emergencias del policlínico central. “He sido detectado con dengue y estoy preocupado a que pueda pasar a dengue hemorrágico. En caso de emergencia tampoco me están pudiendo atender aquí, tampoco me han permitido hacer un laboratorio de análisis de sangre, me han derivado al Hospital Obrero”, indicó Rodrígo Rosales.

Otros pacientes afirman que la atención en emergencias se estaría brindando con normalidad. “He llegado y he visto que están en paro médico, pero he acudido a emergencias y sí, me han atendido. He venido por un malestar y me han atendido en emergencias”, afirmó Sonia.

