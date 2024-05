“Pedimos reunión con el presidente, no con usted”: Transporte rechaza invitación de Montaño y ratifica amenaza de bloqueos

Fuente: Unitel

El sector del transporte pesado nacional e internacional que está movilizado por la escasez de dólares y otras demandas, rechazó la invitación del ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, a tiempo de señalar que solo discutirán su pliego petitorio con el presidente Luis Arce.

“Señor ministro me voy a adelantar. El transporte pesado internacional sacó un voto resolutivo el sábado donde dice reunión con el presidente Luis Arce, y no con usted u otro ministro. Señor ministro no intente dividir al transporte pesado”, dijo el presidente de la Cámara Nacional de Trasporte Pesado, Héctor Mercado, a tiempo de recordar que está en pie el bloque de carreteras del 3 y 4 de junio a nivel nacional.

Mediante un ampliado nacional, el sector de transporte pesado decidió exigir una reunión con el presidente Luis Arce, para tratar sus demandas que tienen que ver con la falta de divisas, abastecimiento de combustible, temas aduaneros y otras demandas.

El dirigente recordó que en dos oportunidades se reunieron con autoridades del Ministerio de Obras Públicas, para tratar otros temas y no tuvieron una respuesta favorable a sus demandas.

“Usted ministro nos llamó una mesa de trabajo para solucionar el tema del tren, pero nunca se solucionó. El 2023 tuvimos un tema por tema navieras y contenedores, nos invitó a mesas de trabajo, pero nunca hubo solución”, mencionó Mercado.

El ministro Montaño, convocó a la dirigencia de este sector para discutir su pliego petitorio este miércoles en la ciudad de La Paz.

Bloqueo de carreteras el 3 y 4 de junio en todo el país es la determinación del ampliado del transporte pesado nacional e internacional que se reunió en Cochabamba. El sector exige una reunión con el presidente Luis Arce y piden el normal flujo de dólares.