Pérez del Castillo se autonominó, votos de concejales de Arias la llevaron a la vicepresidencia y el MAS anuncia amparo 

La autonominación de Roxana Pérez del Castillo fue considerada por el MAS en el Concejo Municipal de La Paz como un posible transfugio.

Curules vacíos de 4 concejales del MAS, después que abandonaron la sesión el miércoles. Foto: Captura





Fuente: Brújula Digital / La Paz

La tarde del miércoles, la concejala Roxana Pérez del Castillo se autonominó para la vicepresidencia del Concejo Municipal y con votos de cinco concejales del alcalde Iván Arias asumió el cargo. Los concejales del Movimiento Al Socialismo (MAS) denunciaron este jueves que en la sesión no se aceptó la nominación de Javier Escalier, de la bancada minoritaria, y por ello abandonaron la sala, y anunciaron que presentarán un amparo constitucional.

“Esperando que se pueda resolver, finamente, el entrampamiento de la conformación de la directiva (del Concejo) en torno al beneficio a la ciudad de La Paz, solicito se pueda someter la reconsideración a mantener la vicepresidencia como está hasta el momento”, dijo Pérez del Castillo, en la sesión del miércoles y antes de la votación. Desempeñó el mismo cargo entre 2023 y 2024.

Los concejales del alcalde Arias, Lourdes Chambilla, Lucía Mamani, Lucio Quispe, Oscar Sogliano y Jorge Dulon, votaron por Pérez del Castillo para reelegirla como vicepresidenta de la gestión 2024 – 2025.

Entonces, la presidenta del Concejo Municipal de La Paz, Lourdes Chambilla, al finalizar la votación, dijo que Pérez del Castillo ganó la vicepresidencia con mayoría de los votos. La concejala Yelka Maric de la Alianza Por el Bien Común – Somos Pueblo se abstuvo de votar por Pérez del Castillo.

“Abandonamos la sala del pleno ya que no se consiguió (el respeto) de la postulación de la (bancada) minoría. Más bien, ellos (la bancada de Arias) postularon y votaron por una persona de la que no estábamos de acuerdo. Digo nosotros, que somos cuatro de cinco concejales que representamos al MAS-IPSP”, declaró la concejala Joselinne Pinto, en DTV.

El reglamento interno del Concejo Municipal de La Paz establece que la bancada mayoritaria (Por el Bien Común – Somos Pueblo) propone a dos concejales para ocupar los cargos de la Presidencia y Secretaría, mientras que la minoritaria (MAS) a la Vicepresidencia.

El concejal Quispe, quien en anteriores oportunidades respaldó a Escalier para permitir la alternancia, informó el miércoles que respaldaron a Pérez del Castillo por una “decisión” de la bancada del alcalde Arias.

“Yo dije bien claro en los medios de prensa de que vamos a tener reunión de bancada, como que lo tuvimos ayer (martes), y se decidió a una postulación. Obviamente me hubiera gustado, como yo siempre lo he expresado, por alternancia que sea un varón, pero lamentablemente hemos tenido reunión de bancada y se ha decidido. Por eso fundamento mi voto a favor”, dijo Quispe.

La concejala Pinto afirmó que la autopostulación fue una decisión personal de Pérez del Castillo y no de la bancada del MAS. “Es más, la actual vicepresidenta dijo que no obedecía a ninguna bancada. No entendemos y no tenemos un criterio compartido con ella ya que ella se estaría desligando de la bancada del MAS”.

Cuando se le consultó si Pérez del Castillo se desvinculaba de su partido, Pinto respondió: “En sus propias palabras lo dijo, eso quería demostrarlo y con los votos (del alcalde Arias) se efectuó tal decisión (reelección)”.

En declaraciones a Brújula Digital, el concejal masista Pierre Chaín dijo que presentará un amparo constitucional contra la directiva del Concejo Municipal, debido a que la misma no respeta la paridad de género en su conformación y que Pérez del Castillo no fue nominada por la bancada minoritaria.

“Vamos a presentar, primero, no es contra la concejal, sino contra la directiva (del Concejo Municipal) porque no se respeta la paridad, la igualdad y equidad, eso han violado; segundo, no se ha decidido en bancada, se ha demostrado que hay un pacto nuevo (Pérez del Castillo y oficialismo)”, afirmó Chaín.

Denuncian transfugio y pacto

La autonominación de Pérez del Castillo fue considerada por el MAS en el Concejo Municipal como un posible transfugio. “Para mí esto es claro, es transfugio. Pactan con sus agresores, los conceptos que mencionaba la concejala sabíamos a qué se refería, lo cual desconozco y lo digo claramente, lo voy a hacer con mucho respeto concejala Roxana, usted es quien ha hecho acusaciones aquí”, informó la concejala Eliana Paco (MAS) el miércoles.

Paco recordó que Pérez del Castillo tenía una postura radical contra la gestión de Arias, ya que le mencionaba que “ni el saludo deberíamos darles a los de la derecha”, pero ahora volvió a la vicepresidencia gracias “a los votos del partido de los concejales oficiales del Alcalde”.

La concejala Paco dijo que la elección de Pérez del Castillo, desconociendo a la bancada minoritaria, tiene “algo por detrás” y que eso se va a “dilucidar en el transcurso (de la gestión) y con cada aprobación de trámite que venga”.

“Es claro que usted es vicepresidenta con quienes usted misma ha denunciado muchísimas veces. Presidenta no estoy de acuerdo porque claramente dice el reglamento por la bancada minoritaria una concejala se ha postulado, yo lo podía haber hecho. Hay que ver la legalidad de la posesión que ustedes van a hacer. Revisen bien si esto es legal o no. Presidenta, con todo respeto, voy a solicitar el permiso correspondiente y que sea posesionada con sus concejales que la han elegido”, dijo entonces Paco antes de abandonar la sesión.

La postura fue respaldada por Escalier, quien, en un tono irónico, felicitó la elección de Pérez del Castillo y dijo que ahora el alcalde Arias tiene la vía libre para aprobar los créditos que solicitaba. “Felicitar a la bancada del alcalde Arias que ahora se ve más fortalecida, reforzada, remozada. Parece que todo va a ser viable y felicidades al alcalde por los créditos que van a aprobar. Estoy muy contento por ustedes y principalmente por quien se han dado la vuelta. Ha sido vergonzoso y bochornoso lo que está sucediendo el día de hoy (miércoles)”, aseveró.

Tras las afirmaciones, los cuatro concejales masistas (Eliana Paco, Joselinne Pinto, Javier Escalier y Pierre Chaín) abandonaron la sesión, alegando que la nueva vicepresidenta no fue consensuada como candidata por la bancada minoritaria y dejaron sus curules vacíos.

Elección de comisiones

Este viernes se tiene prevista la elección de los presidentes de las comisiones de trabajo. Según el Reglamento Interno la presidencia de tres de ellas le corresponderá a la bancada mayoritaria, mientras que una a la minoritaria. También se asignarán macrodistritos a los concejales y se prevé reanudar las sesiones a partir de la siguiente semana.

Entre los principales puntos en la agenda está el pedido del alcalde Arias de que le autoricen la búsqueda de créditos por 1.800 millones de bolivianos para ejecutar su plan “De la Tormenta a la Reconstrucción”, referido a la canalización de ríos y otras obras de prevención antes de la próxima época de lluvias.