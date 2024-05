¿Pochi retorna al Rojo? El ídolo aviador podría llegar a las inferiores

Fuente: https://www.opinion.com.bo

La presencia del último gran referente del Club Deportivo Jorge Wilstermann, Cristian Chávez, en las tribunas del coloso de Cala Cala no pasó desapercibida por la fanaticada y prensa que estuvo presente en la victoria aviadora sobre Always Ready por la mínima diferencia.

Al ser consultado por el motivo de su aterrizaje en la «Llajta», el «Pochi» aseguró que llegó por cuestiones de negocios y no para presionar por la cancelación de la deuda pendiente con su persona, además el jugador argentino explicó que tuvo conversaciones con la directiva del equipo para coordinar un posible cargo en las divisiones inferiores del cuadro escarlata.

«Saben lo que yo quiero al club, vine a hablar un par de cosas con la directiva pero de dinero no hablé, saben que no me gusta hablar de eso. Sobre la dirección de inferiores todavía no está definido, pero hay algo avanzado, estoy haciendo el curso para técnico y me falta todo este año», afirmó Chávez.

Se tiene previsto que el ídolo wilstermannista se quede en tierras cochabambinas hasta este martes.