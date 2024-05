Su abogado, aclaró que el funcionario policial, no es familiar de Joel, y que sólo tenían una relación de amistad.

Redacción: Silvia Sanchez

Policía encarcelado asegura que pidió a Joel que cuente lo sucedido. Foto APG.

Fuente: Red UNO

En una entrevista con Que No Me Pierda de Red Uno, el abogado del Policía detenido, al ser investigado por la desaparición de Odalys, aseguró que el funcionario policial, solo lo orientó sobre lo que debía hacer ante la pérdida de su novia, y que no habría hecho lo sugerido.

“Cuando mi cliente fue convocado como testigo, el mencionó todos estos hechos, de que Joel le había llamado y que él le había orientado sobre lo que debía hacer, y le dijo que de parte a las autoridades”, explicó Marco Antonio Mostajo, abogado del policía.

Indicó que la acción se repitió en tres oportunidades, el acusado le habría llamado, pero no hizo lo que le sugería, hasta que fue retenido en la tranca.

“Le dice, tienes que dar parte a las autoridades, primero búscala y llama a las autoridades si no la encuentras, luego recibe una segunda llamada, y le dice no hay, ¿hiciste lo que te de llamar a las autoridades?, y una tercera llamada cuando ya está en la tranca, le dice, estoy con los policías y responde tu dí toda tu verdad, que es lo que ha acontecido, son fracciones de segundos, la segunda tiene poco más de un minuto, pero eso es loque conversó con Joel”, declaró Mostajo.

El abogado, además aclaró que el policía y Joel no tienen parentesco familiar, que se conocieron en una discoteca y mantenían una relación casi de amistad, ya que lo llamaba cuando se le presentaba algún problema.

“Parentesco no tiene, lo ha conocido en una discoteca y se forma una relación con la cual lo va llamando en alguna ocasión, para contarle algunos problemas que podría tener, con Tránsito por ejemplo o como ocurrió con este hecho”, aseveró.

El funcionario policial, amigo de Joel, fue enviado a la cárcel en La Paz durante cuatro meses, mientras se continúa con el proceso de investigación.

Fuente: Red UNO