Policías impiden acceso a la información y agreden a dos periodistas y un camarógrafo en Santa Cruz

En dos diferentes episodios acontecidos la pasada semana, agentes de la Policía no sólo impidieron, sino también agredieron a dos periodistas y un camarógrafo durante su labor informativa, a dos de ellos en la Gobernación de Santa Cruz y, al tercero, en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV). Ambos casos fueron denunciados ante el Ministerio Público para identificar a los efectivos policiales agresores.

Fuente: Sumando Voces

El primer fue en contra de la periodista Noelia Griselda Flores y su camarógrafo Junior Kevin Roda, ambos de la red ATB, quienes fueron agredidos por agentes de la Policía que resguardan la Gobernación de Santa Cruz. El pasado 9 de mayo, de acuerdo con el relato de Flores, ambos fueron a las instalaciones de esta institución para hacer la cobertura de una inspección que realizaba la Fiscalía al interior de la Gobernación.

Una vez en el lugar, la Policía impidió que ambos ingresaran a la Gobernación. “No nos quisieron dar más información, pese a que había otros medios de comunicación que habían ingresado a hacer la cobertura. Nosotros presentamos nuestro carnet y credencial para hacer esta cobertura, pero no nos dejaron”, denunció la periodista, quien repudió que la Policía le exigiera “una carta de las altas esferas” para ingresar a la Gobernación.

La periodista tuvo que optar por dejar su micrófono y otros equipos en la puerta de la Gobernación para ingresar y solicitar su acceso. En esa acción, y luego de ingresar, dos policías mujeres corren hacia ella y la agreden para retirarla del lugar.

“Había avanzado unos 10 pasos y corren detrás de mí dos policías y me arremeten y me arrinconan a un árbol. Ahí es cuando sufro agresión física, en el afán de que no me agarren el brazo, espalda y cuello, sufro puñetes en el estómago y apretón en los senos. Mientras eso pasaba, a mi camarógrafo le bajan la cámara para que no grabe lo que me estaban haciendo”, denunció Flores al Observatorio de Defensores de Derechos de UNITAS.

Minutos después de esta agresión y una vez que la Fiscalía se retiró de la Gobernación, a la periodista y a su camarógrafo, los mismos agentes, les impiden salir de la Gobernación. “Usted no va a salir, usted se va a una patrulla por faltar la autoridad”, la amenazaron.

La Gobernación de Santa Cruz emitió un comunicado tras este episodio en el que se descarga por el actuar de la Policía. Mientras que, según la periodista, el comandante departamental de la Policía, Erick Holguin, le expresó sus disculpas por el accionar de los efectivos del verde olivo. El hecho fue denunciado ante el Ministerio Público.

El segundo caso ocurrió el pasado 7 de mayo. El periodista Alfredo Ariel Vargas del programa La Cafetería fue agredido en instalaciones de la FELCV, por un policía de la Unidad de Tránsito, que impidió que grabara la detención de una persona que es investigada por un caso violación.

“Cuando saco mi teléfono y empiezo a grabar, viene un funcionario de tránsito y me empieza a decir que no grabe y que no podía, pese a que yo estaba con mi camisa de prensa. Me agarró la camisa, me empuja y me jalonea, en ese momento piso en un lugar inestable y me torcí el tobillo. Él impidió que realice mi labor”, relató Vargas al Observatorio de Defensores de Derechos de UNITAS.

Producto del hecho, el periodista tiene tres semanas de baja médica. No logró identificar al policía agresor, dado que, luego del episodio, éste se retiró. El caso fue denunciado ante el Ministerio Público por impedimento al derecho al trabajo, a la libertad de prensa y el derecho a la información.

“Lastimosamente la Fiscalía se contradice. Me han aceptado la denuncia por lesiones graves y leves, pero no han aceptado la denuncia por libertad de prensa y el derecho al trabajo. Las agresiones se dieron por la cobertura, pero la Fiscalía reemplaza esa denuncia”, lamentó el periodista.