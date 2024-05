Presidente de TSJ sugiere reforma constitucional para eliminar elecciones judiciales

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Presidente del TSJ sobre judiciales: Se puede debatir una reforma constitucional para mantener o no el voto popular; Audio usado por Evo contra la jefa de misión de la Embajada de EE. UU. fue creado con Inteligencia Artificial; y Economía identifica hasta 30 "grandes" exportadores que no están trayendo dólares al país.

Una persona vota en un anterior proceso electoral. Foto referencial: Los Tiempos

Boris Bueno Camacho

– Presidente del TSJ sobre judiciales: Se puede debatir una reforma constitucional para mantener o no el voto popular

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Marco Ernesto Jaimes, planteó, durante un discurso este lunes, en Sucre, que la población debata una reforma constitucional para mantener o no las elecciones judiciales por voto popular. “La población, si acaso ve en las elecciones judiciales demasiada dificultad por la extrema politización con miras a las elecciones presidenciales, puede plantear y debatir una reforma constitucional para que decida si continúa el voto popular o acaso se ve otro mecanismo empleado por otros países para la designación de autoridades judiciales”, expresó.

– Jerges Mercado niega que esté detrás de la denuncia contra Israel Huaytari

El jefe de la Bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Jerges Mercado, negó este lunes que estuviera detrás de la denuncia en contra del presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, quien es investigado por presunta legitimación de ganancias ilícitas. “Rechazo categóricamente esa aseveración de que yo esté detrás de esa denuncia. Me enteré por los medios de comunicación de su existencia hace unos cinco días y por los medios de comunicación (supe) que esa investigación empezó en diciembre o enero”, manifestó Mercado en una conferencia en Santa Cruz. El legislador aseguró que Huaytari, quien también es arcista, goza de la solidaridad de la bancada.

– Policías involucrados en presuntos actos ilícitos con el presidente de Diputados serán procesados por su institución

Los dos efectivos policiales, que son investigados junto al presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, por presunta legitimación de ganancias ilícitas, también son procesados de manera interna en la institución del orden. La información fue confirmada este lunes por el propio comandante general de la Policía Boliviana, Álvaro José Álvarez, en una conferencia de prensa. “Estos servidores policiales están siendo investigados por la Ley 101 (del Régimen Disciplinario de la Policía) con la fiscalía policial, en el departamento de investigación interna de Santa Cruz”, dijo Álvarez.

– Audio usado por Evo contra la jefa de misión de la Embajada de EEUU fue creado con Inteligencia Artificial

En el audio atribuido a la jefa de misión de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia, Debra Hevia, se usó Inteligencia Artificial (IA), según un análisis realizado por Bolivia Verifica, que es un medio especializado en la lucha contra la desinformación. “Hace tiempo que estamos trabajando para lograr el cambio en Bolivia. El tiempo es vital para nosotros, pero para que sea un cambio de verdad Evo y Arce tienen que dejar el poder y cerrar este capítulo. A partir de ahora vamos a involucrarnos más con nuestra embajada para fortalecer a nuestros aliados, organizaciones y colaboradores.”, se escucha decir en el audio atribuido a Hevia.

– Comitiva de defensa de inmuebles pide abrogar el DS 5143; Gobierno ve afanes políticos

Nora Santos, representantes de la Comitiva de la Defensa de Bienes Inmuebles de La Paz, demandó ese lunes la abrogación del Decreto Supremo (DS) 5143 de Derechos Reales, por considerarlo contrario a los intereses de los dueños de inmuebles. El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, advirtió que el pedido es una medida política. El Gobierno aprobó a inicios de abril el citado decreto supremo para modernizar los trámites en Derechos Reales, reglamentando una ley que data de 1887. La semana pasada se presentaron dos recursos de inconstitucionalidad contra esa normativa ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

– Economía identifica hasta 30 “grandes” exportadores que no están trayendo dólares al país

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, afirmó este lunes que hay algunos exportadores que no están trayendo sus dólares al país y que se ha identificado entre 25 y 30 “grandes” exportadores, lo que ocasiona que siga habiendo problemas de liquidez con esa moneda, algo que se había acordado en la reunión de febrero pasado, cuando sostuvieron un encuentro con los empresarios. “Nosotros no hemos entrado en detalles por la confidencialidad que la normativa establece que no podemos revelar la identidad de los depositantes de estos recursos que son exportadores”, señaló Montenegro, ante la consulta de quiénes son los que no están trayendo sus divisas al país.

– Ven que el índice de crecimiento no refleja la realidad y que se usa para negar la crisis

Son dos frases del presidente Luis Arce que en los últimos días han provocado una ola de reacciones de diversos analistas y líderes de opinión en sentido de que la economía boliviana se encuentra en crisis y que el Gobierno pretende tapar la realidad con sus declaraciones y con sus datos estadísticos. El año pasado, el Producto Interno Bruto (PIB) boliviano creció en 3,1%, aunque para este 2024 la CEPAL proyecta 1,9% de crecimiento, entre los más bajos de la región, a diferencia de lo sucedido el 2023. Sin embargo, analistas como Gonzalo Colque y Gonzalo Chávez, advierten que el índice de crecimiento no refleja la realidad.

– Emapa garantiza entrega de harina a panificadores y trabaja para dotar insumos

La estatal Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) garantiza el abastecimiento de harina al sector panificador del país y asegurar que el precio del pan de batalla se mantenga en Bs 0,50 la unidad y un peso de 65 gramos. El gerente de Emapa, Franklin Flores, sostuvo que en lo que va del año ya se entregó 667.192 quintales de harina al sector panificador y que el principal insumo para la elaboración del pan de batalla está garantizado para el resto del año. “Muchos de esos (quintales) es para La Paz y El Alto y los volúmenes que se requiere para los panificadores lo estamos cumpliendo y lo vamos a cumplir que se tenga cada 15 días”, sostuvo en conferencia.

– En poco más de tres años, la deuda externa de Bolivia se redujo de 33% a 26,9%

Entre diciembre de 2020 y marzo de 2024, el saldo de la deuda pública externa del país respecto al Producto Interno Bruto (PIB) se redujo de un 33% a un 26,9%, informó el Banco Central de Bolivia (BCB). El ente emisor aseguró que esa disminución sostenida del ratio de la deuda respecto al PIB, es resultado de la implementación de adecuadas políticas económicas del actual Gobierno en materia de reactivación económica en el marco del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP), reflejado en una mayor expansión del PIB, cuyo crecimiento durante 2023 alcanzó el segundo lugar más importante de la región (3,1%).

– Dos hermanos no lograron salir de una mina en Potosí y murieron intoxicados

Ponciano y Nazario Revollo Vásquez, ambos hermanos, murieron intoxicados el fin de semana al no poder salir del interior de un socavón de la sección Caisiri, cooperativa Kalamarca, del departamento de Potosí. El hecho ocurrió el sábado tras la notificación al equipo de rescate Versa. La búsqueda demandó cerca de nueve horas, informó el director de la Unidad de Bomberos, coronel Limbert Zurita. Sin embargo, el domingo recién se pudo recuperar los cuerpos de los mineros de 35 y 37 años tras la intervención de equipos especializados de Bomberos con tanques de oxígeno.