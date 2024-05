Procurador anuncia un proceso contra Evo por calumnias e injurias, pero dice que lo hará ‘a título personal’

Luis Marcelo Tedesqui Vargas.

Fuente: El Deber

La respuesta de Siles, en una entrevista con los medios estatales, fue contundente: “Lamentablemente s on calumnias, injurias que presentan acusando a una autoridad como es el procurador general del Estado. Audios que ni siquiera se escuchan, transcripciones que no sé de dónde salen. Nosotros en la vía personal vamos a presentar, como profesional, como abogado, las acciones legales correspondientes sin involucrar a la Procuraduría porque ha sido aludida la persona de César Siles Bazán”.

Complementó que “se nota la desesperación, el no haber cumplido los requisitos para actos tan importantes para renovar la directiva o realizar un congreso. No saben cómo justificar estas anomalías y acuden a la falacia a la mentira, es increíble la forma en que se denigra a las personas, y no sólo hablo de mí, sino también de varias autoridades incluyendo al presidente o vicepresidente. Presentaré una denuncia formal contra todas las personas que están calumniando, difamando, injuriando a mi persona”.

El expresidente Morales, en su programa semanal que se difunde por Kausachun Coca, señaló que hace dos semanas le llegó un audio supuestamente grabado durante una reunión del miércoles 17 de enero de 2024 entre la Procuraduría, autoridades organizada por el Viceministerio de Coordinación Gubernamental, en la Casa Grande del Pueblo.