Qué es la anomalía del campo magnético de la Tierra y porqué afecta a Sudamérica

Fuente: infobae.com

El campo magnético de la Tierra tiene una extraña anomalía que fue detectada hace ya décadas por científicos que estudian nuestro planeta, pero que en los últimos años se ha intensificado.

Esta anomalía, a la que los expertos llaman “abolladura del campo magnético”, se sitúa sobre un área comprendida entre Sudamérica y el Atlántico sur. Se trata de una peculiaridad geomagnética, y se caracteriza por una disminución significativa de la intensidad del campo magnético en comparación con otras áreas del planeta.

Si bien la Anomalía Magnética del Atlántico Sur (AMAS) ha sido objeto de estudio durante décadas debido a su singularidad y su posible relación con procesos geodinámicos y geofísicos subyacentes, el gobierno de Estados Unidos reveló que aumentó su debilidad en Sudamérica durante los últimos cuatro años, con un crecimiento del 7 %.

Tanto la NASA, la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial (NGA) de Estados Unidos y el Centro Geográfico de Defensa (DGC) del Reino Unido confirmaron esta creciente actividad de la falla.

Las teorías que elaboran los científicos para explicar este fenómeno son varias. Una de las hipótesis sugiere que podría estar relacionada con la presencia de una acumulación de rocas basálticas de edad antigua en el manto terrestre, que afecta la generación del campo magnético en esa área.

Otra teoría plantea la posibilidad de que haya corrientes eléctricas en el núcleo líquido de la Tierra que interactúen con la estructura de la corteza terrestre en esa región, alterando así el campo magnético.

Preocupación de los expertos

El Sol está atravesando un período de máxima actividad, con incremento de sus tormentas magnéticas (NASA/Solar Dynamics Observatory via The New York Times)