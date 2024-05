¿Quién es Massiel Taveras, la actriz censurada en Cannes por su vestido de Cristo?

La actriz y modelo, Massiel Taveras, sufrió un duro momento durante el Festival de Cannes

La actriz Massiel Taveras vivió un polémico momento en la alfombra roja de Cannes, luego de que vivió un incidente con una guardia de seguridad, la misma que estuvo involucrada previamente en un incidente con la cantante estadounidense Kelly Rowland.

Fuente: https://www.elsiglodetorreon.com.mx

En redes sociales se hizo viral el momento en el que mientras Taveras subía las escaleras del Palais des Festivals, con un vestido negro que llevaba una larga capa de color blanca con la imagen de Jesús impresa. Mientras la también modelo dominicana trataba de mostrar ante las cámaras su vestido, la guardia de seguridad no lo permitió, acercándose y pidiéndole continuar con su paso por la alfombra roja.

La actriz hizo caso omiso y luego de un intercambio de palabras se ve como Taveras empuja a la guardia de seguridad. La guardia nuevamente intentó mover a Taveras, pero la actriz respondió nuevamente con empujones.

Cabe señalar que previamente esta misma guardia de seguridad había tenido un enfrentamiento con Kelly Rowland, a quien apresuró en la alfombra roja, por lo que Kelly le lanzó algunas palabras, Kelly fue captada por las cámaras mientras le regañaba a la guardia.

Por su parte, en sus redes sociales, Massiel se pronunció ignorando el acontecimiento, y, por el contrario, celebró que acudió al festival de cine para el estreno de la película El conde de Montecristo, del director Matthieu Delaporte y Alexandre de La Patelliére.

«CELEBRAMOS por todo lo alto a nuestro Salvador , EL CRISTO “quien seguirá haciendo historia hasta la eternidad. felicitemos a la mas internacional @gianninaazar quien obtuvo el premio a excelencia en la moda luego de la gran la premiere de – El de monte cristo – la cinta de dirección francesa que me cambió la visión del cine largo en 3 horas de ruedo sin desperdicios, al finalizar me dirigí a ser la presentadora oficial de – Orión awards donde también fui invitada a recibirle el premio a nuestra Giannina Azar , luego de su gran noche con EL CRISTO “ y obviamente por su extensa e incomparable carrera en la moda. Ustedes no se imaginan toda la prensa que nos ha abordado hablando de lo magnífico que es compartir este poderoso mensaje a través de la moda en un escenario como este , que gran reto LO LOGRAMOS ✨el rostro de Jesús, España , Italia , Francia , medios importantes a nivel internacional han publicado el maravilloso arte de “ EL CRISTO “, escribió la actriz en su cuenta de Instagram.