Representante de HRF no pudo visitar a la expresidenta Jeanine Áñez porque su caso es ‘distinto’

Javier El Hage asegura que el gobierno y las autoridades penitenciarias vulneran los derechos humanos de la exmandataria

eju.tv / Video: BTV

Boris Bueno Camacho / La Paz

El representante de la Fundación para los Derechos Humanos (Human Rights Foundation – HRF) en Bolivia, Javier El Hage, intentó visitar la pasada jornada a la expresidenta Jeanine Áñez Chávez en el Centro de Orientación Femenina (COF) Miraflores de La Paz; sin embargo, las autoridades de ese reclusorio negaron su propósito debido a que las visitas para ella están restringidas, porque se trata de un caso ‘distinto’ al del resto de la población penitenciaria.

“El oficial me dijo que, lamentablemente, por ser este un caso político, no se puede dejar entrar visitas de manera natural, yo le pregunté a qué se refiere, si ella tiene un régimen distinto por ser un caso político y me dijo que sí; es decir, esto evidencia que a ella no se la trata como a las demás presas de esta cárcel de mujeres de Miraflores, sino se le da un trato distinto, un trato violatorio de sus derechos básicos”, denunció en un video dado a conocer esta jornada en la cuenta de la exmandataria.

El Hage recordó que todo privado de libertad ya sea con condena ejecutoriada o detención preventiva, debe tener acceso irrestricto a las visitas sin importar la condición de estas, tal cual establecen las convenciones internacionales de derechos humanos, así como el Código Procesal Penal en Bolivia; y dejó en claro que la negativa a este derecho se convierte en una violación flagrante al debido proceso.

“Nosotros consideramos a la presidenta Áñez una presa política, porque el gobierno autoritario del MAS denuncia que el motivo por el cual está presa es por los episodios de violencia política con muertos que se generaron en Senkata y Sacaba; sin embargo, (…) está presa y sentenciada sumariamente a 10 años de cárcel por haber asumido de manera corajuda el gobierno de transición democrática y constitucional, así verificado por el Tribunal Constitucional de Bolivia tras su asunción al poder”, aseguró.

El representante de la institución internacional recapituló que los hechos de violencia de 2019 sucedieron debido a una eclosión social fruto del intento de un fraude electoral del Movimiento al Socialismo (MAS) y del gobierno del entonces presidente Evo Morales, hecho corroborado por un informe de la comisión de veedores de la Organización de Estados Americanos (OEA) que estuvo presente en esa ocasión.

“Pero, al llamar a elecciones justas y democrática, al haber vuelo el MAS al poder, retomó estas prácticas autoritarias como en el gobierno de Evo Morales y comenzó a perseguir políticamente a los principales líderes de esta transición democrática, a los que lideraron la lucha de la sociedad civil como producto del fraude electoral y es así que tiene presos al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; al líder cívico indígena potosino Marco Pumari y a la expresidenta del gobierno de transición, Jeanine Áñez”, destacó.

Carolina Ribera y el representante de HRF en Bolivia, Javier El Hage

Asimismo, afirmó que existen en el país aproximadamente 250 presos y perseguidos políticos, reiteró que la expresidenta tiene derecho a un juicio de responsabilidades como manda la Constitución Política del Estado (CPE) y expresó su solidaridad con su hija Carolina Ribera y la familia porque es el tercer año que se les impide festejar un Día de la Madre con Áñez libre.

“Esperamos que Bolivia vaya a una democracia verdadera donde haya una alternabilidad en el poder entre la centro izquierda y la centro derecha, entre partidos democráticos que no quieren eternizarse en el poder, ni meter presos a todos los opositores”, señaló.

A propósito del Día de la Madre, la exmandataria envió un saludo a todas las madres bolivianas, pero haciendo énfasis en aquellas que atraviesan por una situación similar a la suya. “¡Feliz día a las madres bolivianas, valerosas y sacrificadas, que no se rinden, cuidan y protegen a los suyos y, en especial, a las perseguidas y a las presas políticas, sufridas por ser secuestradas del hogar de sus seres queridos! ¡Fe y esperanza!”, escribió en sus redes sociales.