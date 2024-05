Rusia está inundando Europa con desinformación; las elecciones estadounidenses son las siguientes

Una operación de influencia rusa, llamada Doppelganger, clona sitios web de noticias europeas para difundir propaganda del Kremlin; los esfuerzos para cerrar estos sitios falsos, detectados en 2022, han sido en gran medida inútiles.

En 2022, investigadores europeos descubrieron la operación de desinformación rusa Doppelganger. (Imagen ilustrativa Infobae)

En 2022 , los monitores europeos que rastrean la desinformación rusa detectan una ambiciosa operación de influencia en línea que llamaron Doppelganger . El esfuerzo llevado a cabo por Moscú clonó los sitios web de periódicos, revistas y servicios de noticias legítimas, incluidos The Guardian de Gran Bretaña y Bild de Alemania , publicando réplicas bajo nombres de dominio similares y llenándolos con propaganda del Kremlin.

La campaña no fue sorprendente , dada la variedad de esfuerzos de Rusia por manipular la opinión pública occidental. Lo más sorprendente es que, al menos dos años después de haber sido detectados, los sitios falsos de Doppelganger siguen apareciendo en Internet como hongos después de una lluvia, a pesar de los esfuerzos continuos por cerrarlos.

La persistencia de los sitios refleja el aluvión de interferencia rusa y la casi imposibilidad de monitorearla, y mucho menos detenerla, antes de las elecciones del próximo mes para el Parlamento Europeo . También son un anticipo de lo que los estadounidenses pueden esperar en las elecciones presidenciales de otoño, en las que Moscú intentará amplificar el clamor venenoso de la política estadounidense.

Las redes sociales han hecho que la distribución de desinformación y propaganda sea casi gratuita. Ahora, la inteligencia artificial generativa ha reducido el costo de producirla en el período anterior a la votación parlamentaria de la UE entre el 6 y el 9 de junio , cuando se espera que unos 200 millones de electorales de los 27 estados miembros del bloque acudan a las urnas.

El aluvión de desinformación, manipulación y malicia es ubicuo. Un sitio web que se hacía pasar por el Ministerio de Defensa de Francia anunció que se buscarían 200.000 reclutas franceses para el servicio en Ucrania. Un conocido periodista de radiodifusión alemana, conocido como “el conocedor de Putin”, y simpático a Moscú , fue revelado como receptor de más de 600.000 dólares pagados por un multimillonario ruso aliado con el Kremlin . Las autoridades belgas, polacas y checas dicen haber descubierto pruebas de que el Kremlin estaba engrasando las palmas de los parlamentarios europeos.

La operación Doppelganger sigue activa a pesar de esfuerzos para cerrarla. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las elecciones anteriores han tenido lugar en medio de la avalancha tóxica de la intromisión rusa. Lo que es diferente este año es que la guerra en Ucrania ha aumentado las apuestas para Vladimir Putin , y el posible beneficio, en términos de subvertir el apoyo occidental a Kiev.

“La motivación es clara, y no hay un miedo real de ser atrapado” , me dijo Bret Schafer , que estudia la desinformación rusa para el German Marshall Fund of the United States . “¿Qué vamos a hacer, sancionarlos? Eso ya ha sucedido.”

La votación europea no arrojará pruebas contundentes de que el complot ruso ha inclinado la votación contra los partidos tradicionales o ha fortalecido a los que son simpáticos a Moscú y se oponen a un mayor apoyo occidental a Ucrania. Las encuestas pronostican que esos bloques, especialmente en la derecha populista, ganarán terreno, pero será imposible decir cuánto movió la aguja la travesura de Moscú.

Pero como un ensayo general para las elecciones estadounidenses de este otoño y una prueba de la responsabilidad democrática , las elecciones de la UE ya están levantando banderas rojas. Específicamente, están exponiendo las barreras que enfrentan los gobiernos, académicos y grupos cívicos para descubrir lo que Rusia está haciendo.

Esos funcionarios y grupos dependen en gran medida de las empresas tecnológicas, especialmente los gigantes de las redes sociales , incluidos X , anteriormente Twitter , y Meta , que posee Facebook e Instagram , para detectar el trabajo en línea de Moscú.

Pero a pesar de una nueva ley de la UE destinada a garantizar que los gigantes tecnológicos sean transparentes y vigilantes , las señales hasta ahora indican que las agencias gubernamentales y los grupos de la sociedad civil no están recibiendo la información que necesitan para evaluar la desinformación y la interferencia rusa.

El mes pasado, los funcionarios de la UE abrieron investigaciones sobre Facebook e Instagram , además de una investigación ya existente de X , bajo sospechas de que no están cumpliendo con su obligación de contener la metástasis de mentiras y manipulación. Esas normas entraron en vigor este año bajo la nueva Ley de Servicios Digitales del bloque; no obedecerlas podría significar fuertes multas.

Redes sociales e IA facilitan la propagación de desinformación rusa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tanto X como Meta han estado restringiendo el acceso a datos para académicos y grupos cívicos, cuya vigilancia es clave para rastrear la escala y forma de las maquinaciones de Moscú . Cada vez más, eso significa que Occidente está volando a ciegas ante las depredaciones en línea de Rusia.

Bajo la propiedad de Elon Musk , X el año pasado comenzó a cobrar más de USD 40,000 mensuales por el acceso a datos de cuentas y publicaciones que antes era gratuito antes del cambio de marca de la plataforma. Esa suma está fuera del alcance de la mayoría de los académicos, investigadores y organizaciones no gubernamentales. Meta también ha anunciado que cerrará su propia herramienta de seguimiento de datos, conocida como CrowdTangle, que ha proporcionado a los analistas información crítica.

Alexandre Alaphilippe , director ejecutivo de EU DisinfoLab , el grupo de la sociedad civil que reveló la existencia de la operación Doppelganger, me dijo que su resiliencia y persistencia, incluso después de haber sido expuesta, es una señal preocupante.

La pregunta, dijo Alaphilippe , no es si Rusia está ganando la guerra de propaganda en Europa. “Es si la democracia está a la altura del desafío de hacer que todos rindan cuentas. ¿Tenemos las salvaguardas democráticas?”

Si la respuesta en Europa es no, lo que parece cada vez más probable, entonces el panorama será aún más sombrío en otros lugares. Especialmente en los Estados Unidos, donde la política disfuncional y las protecciones de la Primera Enmienda hacen que monitorear las fechorías rusas sea aún más difícil.