Rusia intensifica su campaña encubierta de sabotaje contra Europa en medio de la asistencia militar a Ucrania

La inteligencia militar rusa, el GRU, está detrás de los ataques incendiarios destinados a socavar el apoyo a la resistencia de Ucrania. Busca generar incendios en una amplia gama de lugares y planea atentar contra bases militares

Los servicios de inteligencia de Estados Unidos y sus aliados están siguiendo un aumento de las operaciones de sabotaje de bajo nivel en Europa que, según ellos, forman parte de una campaña rusa para socavar el apoyo al esfuerzo bélico de Ucrania.

Las operaciones encubiertas han consistido principalmente en incendios o intentos de incendio en una amplia gama de lugares, como un almacén en Inglaterra, una fábrica de pintura en Polonia, viviendas en Letonia y, lo más extraño, una tienda de Ikea en Lituania.

Pero también se ha detenido a personas acusadas de ser operativos rusos acusados de planear atentados contra bases militares estadounidenses.

Aunque los actos puedan parecer aleatorios, los responsables de seguridad estadounidenses y europeos afirman que forman parte de un esfuerzo concertado de Rusia para frenar las transferencias de armas a Kiev y crear la apariencia de una creciente oposición europea al apoyo a Ucrania. Y los funcionarios dicen que el brazo de inteligencia militar de Rusia, el G.R.U., está dirigiendo la campaña.

Los ataques, al menos hasta ahora, no han interrumpido el flujo de armas a Ucrania y, de hecho, muchos de los objetivos no están directamente relacionados con la guerra. Pero algunos funcionarios de seguridad afirman que Rusia está tratando de sembrar el miedo y obligar a las naciones europeas a añadir seguridad a lo largo de la cadena de suministro de armas, añadiendo costes y ralentizando el ritmo de las transferencias.

La OTAN y los líderes europeos han venido advirtiendo de la creciente amenaza. El Primer Ministro de Estonia, Kaja Kallas, dijo la semana pasada que Rusia estaba llevando a cabo una “guerra en la sombra” contra Europa. El Primer Ministro de Polonia, Donald Tusk, anunció la detención de 12 personas acusadas de llevar a cabo “palizas, incendios provocados e intentos de incendio” para la inteligencia rusa.

Y el Primer Ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, afirmó que Rusia representa “una amenaza real y grave”, después de que su país advirtiera de posibles ataques dirigidos contra productores de energía y fábricas de armas.

En medio de la creciente preocupación por el sabotaje, los embajadores de la OTAN se reunirán el próximo mes con Avril D. Haines, directora de inteligencia nacional de Estados Unidos. Haines ofrecerá un informe de inteligencia sobre la guerra de Rusia en Ucrania, pero también hablará de la campaña encubierta de sabotaje de Moscú en Europa.

Los funcionarios de seguridad no describieron su información de inteligencia que vincula el sabotaje a la G.R.U., pero los servicios de espionaje estadounidenses y británicos han penetrado profundamente en la G.R.U.. Antes de la guerra de Ucrania, Estados Unidos y Gran Bretaña publicaron piezas desclasificadas de inteligencia que exponían varios planes de la G.R.U. para crear un falso pretexto para la invasión de Rusia.

A pesar de la reputación arriesgada de la R.G.U., funcionarios de seguridad estadounidenses y europeos dijeron que Rusia estaba actuando con cierta cautela en sus sabotajes. Quiere llamar la atención sobre los misteriosos incendios, pero no tanto como para que se le culpe directamente.

Andrea Kendall-Taylor, ex funcionaria de inteligencia de Estados Unidos, dijo que el plan de Rusia podría ser debilitar la determinación europea. Aunque ese resultado puede ser dudoso, dijo que era importante que Europa y Estados Unidos se unieran para responder a la campaña de sabotaje.

“La estrategia de Rusia consiste en dividir y conquistar”, afirmó Kendall-Taylor, que actualmente trabaja en el Center for a New American Security. “Ahora mismo, no es una estrategia muy costosa para Rusia porque todos estamos respondiendo por separado. Por eso es importante que, con el tiempo, colectivicemos la respuesta”.

Con la esperanza de hacer precisamente eso, los diplomáticos británicos y de otros países europeos han estado presionando a los países para que denuncien las operaciones encubiertas rusas de forma más agresiva.

Uno de los primeros actos de sabotaje recientes atribuidos a Rusia fue el incendio en marzo de un almacén en Londres. Las autoridades afirman que el almacén estaba relacionado con el intento de abastecer a Ucrania, pero han facilitado pocos detalles.

Funcionarios de seguridad informados sobre el incidente dijeron que los agentes del G.R.U. utilizaron un edificio diplomático ruso en Sussex, Inglaterra, para reclutar a lugareños para llevar a cabo el incendio provocado. Cuatro británicos han sido acusados de provocar el incendio, y uno de ellos ha sido acusado de ayudar a un servicio de inteligencia extranjero.

En respuesta, Gran Bretaña expulsó a un militar ruso que trabajaba para los servicios de inteligencia y cerró varios edificios diplomáticos rusos, incluido el centro de operaciones de la G.R.U. en Sussex.

El uso de reclutas locales, según los responsables de seguridad, ha sido una característica distintiva de la reciente campaña de sabotaje. Funcionarios estadounidenses y europeos dijeron que eso es en parte para hacer que los ataques sean más difíciles de detectar, y para que parezcan ser el resultado de la oposición interna a apoyar a Ucrania.

Los actos de sabotaje de Rusia en Europa no son desconocidos. En 2014, la inteligencia militar rusa voló un depósito de municiones en la República Checa, aunque el país no culpó públicamente a Rusia hasta siete años después.

Los gobiernos europeos expulsaron a espías rusos de sus capitales tras el envenenamiento de un antiguo oficial de inteligencia ruso en Salisbury (Inglaterra) en 2018 y de nuevo tras la invasión de Ucrania por Moscú en 2022. Las expulsiones redujeron drásticamente la capacidad de Rusia para organizar ataques, dijo Max Bergmann, director del Programa de Europa, Rusia y Eurasia en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

“Ha habido una gran interrupción de las actividades de inteligencia rusas en Europa”, dijo Bergmann. “Eso provocó una pausa, y la inteligencia rusa fue consumida por la guerra en Ucrania. Ahora tienen su pie de nuevo y probablemente están tratando de construir de nuevo”.

Desde la invasión, Rusia ha parecido decidida a no extender la guerra al territorio de la OTAN. Pero Kendall-Taylor dijo que Rusia quería socavar la alianza y su apoyo a Ucrania.

En la primera parte de la guerra, los militares rusos tuvieron un pobre desempeño, y sus agencias de inteligencia estaban demasiado distraídas para llevar a cabo operaciones encubiertas en Occidente. Pero con sus recientes avances en el campo de batalla y una industria militar en recuperación, ha dedicado más recursos a las operaciones encubiertas.

“Quieren llevar la guerra a Europa, pero no quieren una guerra con la OTAN”, dijo Kendall-Taylor. “Así que están haciendo todas estas cosas que no llegan a ser ataques convencionales”.

Forjar una respuesta adecuada, sin embargo, será difícil. Estados Unidos y Europa ya han impuesto sanciones a Rusia y expulsado a espías rusos.

“Nos encontramos en una situación muy delicada porque las cosas ya están al límite, el Kremlin ya está paranoico”, dijo Bergmann. “Así que los líderes occidentales tienen que andarse con mucho cuidado con la forma en que responden”.