Sala constitucional acusó de “inacción” al TSE para zanjar pugna del MAS; alertan un “suprapoder”

En su resolución, la Sala Constitucional Primera de La Paz criticó “la inacción material” del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para tomar decisiones que permitan resolver el conflicto del Movimiento Al Socialismo (MAS). El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, advirtió que esa instancia judicial se convirtió en un “suprapoder”.

“El Órgano Electoral insiste en no tomar decisiones claras y pertinentes, su actitud sancionatoria no puede ser la consecuencia de su inacción material, máxime, en una situación como la actual donde más allá de las dirigencias, los militantes requieren de hechos concretos que garanticen el ejercicio de sus derechos políticos al interior de su organización política”, dice el punto seis de la resolución constitucional.

Al respecto, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, rechazó esa decisión y advirtió que se convirtió en un “suprapoder” al momento de obligar al Órgano Electoral que acompañe el congreso convocado por los arcistas, aseguró que la política se judicializó.

“En todo este tiempo de la gestión del MAS, no se ha visto el extremo de que se judicialice la política, está afectando a la organización política más grande del país. El Órgano Electoral tomó su decisión de no acompañar el congreso por falta de requisitos, resulta que una sala obliga al Órgano Electoral, una sala simple sala se está convirtiendo en un suprapoder”, protestó.

Ante la presentación de un recurso legal por parte del Pacto de Unidad arcista, la sala emitió una resolución en la que ordena al ente electoral acompañar el congreso de una facción del MAS convocado por los sectores afines a Luis Arce, que se realizará a partir de este viernes en El Alto.

Los argumentos

La resolución suscrita por el presidente de la Sala Constitucional Primera, Israel Campero, y los vocales Alexis Angles y Mónica Quispe, contiene más de una decena de argumentos para sustentar esa determinación. Entre ellos, responsabiliza al ente electoral que evistas y arcistas estén enfrentados por el control del instrumento político.

“El presente accionante, accionado y terceros, presentan ampulosas solicitudes a la Sala Constitucional pretendiendo que esta sala exceda sus facultades normativas, como si esta pudiera arrogarse las competencias o atribuciones del Órgano Electoral, institución que injustificadamente soslaya uno de sus primeros deberes, inscrito en el artículo 6.7 de la Ley 018 respecto a sus competencias: ‘Regulación y fiscalización de elecciones internas de las dirigencias y candidaturas de organizaciones políticas’”, expresa el punto 3.

Incluso, afirman que están preocupados “seriamente” porque el sentido de regulación por parte del TSE no implica solo emitir resoluciones, sino que debe asumir decisiones para direccionar esos encuentros y que se concreten.

“Existen dos posiciones encontradas respecto a una misma organización política, situación que si el Órgano Electoral hubiera previsto en su oportunidad hoy no existiría. Lamentablemente este hecho no sucedió y finalmente es un error cometido por el Órgano Electoral (y no hablamos de un error de interpretación o aplicación normativa, uno verdaderamente inaceptable, cual es la lectura del estatuto del MAS-IPSP tuvo que ser enmendado por la jurisdicción constitucional”, señala otra parte de la resolución.

Incluso indican que no entienden, “por más esfuerzo que hacen”, la actitud del TSE para no acompañar ese congreso, le recordó que una de sus atribuciones es resolver con eficiencia, celeridad y probidad todos los trámites administrativos, técnico y electorales.

“Decíamos que en apariencia el accionado ha olvidado sus funciones, la Sala Constitucional desea recordarle al Órgano Electoral qué el 29.4 de la ley 018, manda a que está institución debe: Regular y fiscalizar el funcionamiento de las organizaciones políticas de alcance nacional para que se sujeten a la normativa vigente y a su Estatuto Interno, especialmente en lo relativo a la elección de sus dirigencias y candidaturas, así como de las condiciones, exigencias o requisitos de género y generacionales”, precisa.

Otro de los argumentos que señala es que, pese a la controversia generada por los dirigentes, el TSE debe precautelar los derechos políticos de los militantes que quieren desarrollar el congreso para elegir a sus representes.

“Y es que acaso la causa que nos ocupa no merece ser resuelta eficientemente, eficazmente, con la mayor celeridad un asunto que no tiene parangón alguno, el MAS-IPSP desea desarrollar su congreso y es deber del Órgano Electoral no solo emitir resoluciones negativas, sino esencialmente resolver el conflicto de una organización política que no tiene por qué ser amonestada cuando el yerro en derecho es de este órgano”, añade.

