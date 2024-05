Sam Altman desmiente rumores; no habrá buscador de ChatGPT, ni GPT-5, este próximo lunes

En un giro de eventos, después de dejarnos a todos clavados en la silla, Sam Altman, CEO de OpenAI, ha desmentido recientemente las afirmaciones de un informe de Reuters que sugería que OpenAI lanzaría un producto de búsqueda el próximo lunes, justo un día antes de la conferencia insignia de Google, Google I/O.

En una publicación en X, Altman clarificó que aunque efectivamente hay un anuncio programado por OpenAI para la mañana del lunes, este no involucra a GPT-5 ni a un motor de búsqueda. En lugar de eso, describe el anuncio como algo que “se siente como magia”, aumentando la anticipación y el misterio en torno a lo que OpenAI podría estar planeando revelar. La única información confirmada por la publicación oficial de OpenAI es que el lanzamiento incluirá actualizaciones sobre ChatGPT y su último modelo, GPT-4.

not gpt-5, not a search engine, but we’ve been hard at work on some new stuff we think people will love! feels like magic to me.

monday 10am PT. https://t.co/nqftf6lRL1

— Sam Altman (@sama) May 10, 2024