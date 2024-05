San Antonio buscará que todos continúen

Fuente: lostiempos.com

Estas declaraciones de Tardío se dieron a raíz de que algunos jugadores de San Antonio finalizarán su contrato este semestre, entre ellos, el goleador del torneo Felipe Passadore.

“Primero que nada, tienen que quedarse todos. Veremos de traer una o dos piezas fundamentales que puedan mejorar el rendimiento del equipo”, aseguró Tardío tras la final del domingo.

Y aunque es consciente de que existirán negociaciones por el tema económico para que los jugadores continúen, señaló que serán responsables, ya que no pueden ofrecer lo que no tienen.

“La planilla no pasa de los 80 mil dólares. Lo que prometo es: para cumplirles, no puedo ofrecerles lo que no tenemos, para después estar endeudados. Creo que debemos ser responsables con el tema económico para conversar con ellos”, dijo.

En cuanto a la continuidad del estratega Thiago Leitao, Tardío indicó que el técnico tiene toda la confianza, pase lo que pase en el Torneo Clausura, rumbo a la Copa Libertadores 2025.

“Thiago tiene toda la confianza de la dirigencia. Hemos hablado mucho él, va a continuar tal vez no sólo este año, sino por varios años, porque en el fútbol se le debe dar esa confianza con todos para que puedan existir los procesos”, finalizó.