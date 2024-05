Sánchez acusa a Milei de «no haber estado a la altura» y le pide una rectificación: «El respeto es irrenunciable»

El presidente español ha comenzado su intervención en un encuentro económico reaccionando a las polémicas declaraciones del mandatario argentino en su visita a Madrid el pasado fin de semana

Fuente: infobae.com

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se ha referido este lunes a las polémicas declaraciones del presidente argentino, Javier Milei, vertidas el pasado fin de semana en Madrid contra el Gobierno liderado por el secretario general del PSOE y su esposa, Begoña Gómez. “Entre gobiernos, los afectos son libres, pero el respeto es irrenunciable”, ha señalado Sánchez. Asimismo, ha valorado que Milei “no ha estado a la altura con sus declaraciones”, por lo que le ha exigido una rectificación.

En un foro económico organizado en Madrid, Sánchez ha comenzado su intervención reaccionando a las palabras expresadas este domingo por Milei en un acto de Vox para lanzar su campaña a las elecciones europeas. El presidente argentino cargó contra el Gobierno presidido por el líder del PSOE. “El socialismo conduce la pobreza y a la muerte. El que diga otra cosa es un ignorante o un mentiroso”. Asimismo, no solo arremetió contra el propio Sánchez, sino que también atacó a su mujer por la polémica judicial que le rodea: “Qué calaña de gente atornillada al poder. Aun cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se toma cinco días para pensarlo”.

Tras la intervención del presidente argentino llegó la respuesta del Gobierno de España de la mano del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien hizo una declaración institucional para exigir a Javier Milei que emita unas “disculpas públicas” por sus palabras pronunciadas en Madrid, ya que “sobrepasan cualquier tipo de diferencia política e ideológica”.

Además, Albares llamó a consultas a la embajadora española en Argentina y exigió unas disculpas públicas por parte de Milei, algo que el Gobierno argentino se niega a hacer. “En caso de no producirse, tomaremos las medidas que creemos oportunas para defender nuestra soberanía”, añadió. Este lunes, el titular de Asuntos Exteriores ha citado además al embajador argentino en Madrid para insistir en que su presidente debe disculparse y no ha aclarado si España podría romper relaciones en caso de que no lo hiciera.

La respuesta será acorde “a la dignidad de la democracia española”

De esta manera, Pedro Sánchez ha cuestionado que Milei no haya “estado a la altura” con sus palabras contra él y ha afirmado que la respuesta a ellas será acorde “a la dignidad de la democracia española” y a los lazos de hermandad que unen a ambos países. El presidente español ha sostenido que Milei no habló en nombre “del gran pueblo argentino” y ha recalcado que, “entre gobiernos, los afectos son libres, pero el respeto es irrenunciable”.

Por ello, el Gobierno está a la espera de una rectificación pública del presidente de Argentina antes de actuar. “En consonancia, la respuesta del Gobierno de España será acorde a la dignidad que representa la democracia española y a los lazos de hermandad que unen a España y Argentina”.

Asimismo, ha aprovechado la coyuntura para hacer una lectura de lo ocurrido en clave nacional, subrayando la necesidad de defender las instituciones españolas de insultos y difamaciones “no entienden de peros”, en alusión a la tibia respuesta del PP a este conflicto diplomático (ha evitado respaldar al Gobierno) y el aval de la extrema derecha a estas palabras: “Más allá de la ideología está la educación y el patriotismo”.

Además, ha acusado al líder de Vox, Santiago Abascal, de hacer en ese mismo evento “una apelación explícita a la violencia política”. ”Decir que hay que sacar a patadas y a garrotazos [Abascal dijo “correr a gorrazos”] a un Gobierno legítimo es antidemocrático y exige una condena rotunda por parte de todas las fuerzas políticas, de todos los medios de comunicación y del conjunto de su sociedad”, ha lamentado.