Se abre otro frente de guerra en el MAS con la acusación de Evo Morales contra el viceministro Mamani

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Jaime Mamani y Evo Morales en un acto del MAS. Foto: Correo del Sur

Boris Bueno Camacho

‘Presencia del narco’ en Villa Tunari abre cruce de acusaciones entre Morales y Mamani; Evo Morales: Arce y Choquehuanca son militantes del MAS, pero su gobierno ya no es del partido; y En la Asamblea están estancados créditos por $us 633 millones. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– ‘Presencia del narco’ en Villa Tunari abre cruce de acusaciones entre Morales y Mamani

Ante las declaraciones del viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, sobre la presencia y secuestro del municipio de Villa Tunari por parte del narcotráfico, el expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo evista (MAS), Evo Morales, acusó a la autoridad de “extorsionar y estar implicado” en esta actividad ilícita. El viceministro Mamani negó a Unitel las acusaciones de Morales e indicó que el lunes se “demostrará con datos que Villa Tunari fue secuestrado por el narcotráfico”. Mamani dijo que, de los 36 laboratorios de cristalización destruidos e incinerados a nivel nacional, 24 corresponden a Villa Tunari, que representa el 67% de lo destruido.

– Evo Morales: Arce y Choquehuanca son militantes del MAS, pero su gobierno ya no es del partido

El exmandatario Evo Morales reconoció este domingo que el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca son militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS), pero subrayó que el gobierno que lideran “ya no es” de ese partido. “Oportunamente, rayamos la cancha. Una cosa es Lucho y David, otra cosa es el MAS-IPSP, ya no es gobierno del MAS-IPSP, serán militantes”, aseguró. El exmandatario se refirió al tema cuando comentó que hay algunos representantes de organismos internacionales que se reunieron con él le preguntaron: “Evo, qué está pasando con tu gobierno”. Morales dijo que respondió: “ya no es mi gobierno, ya no es del MAS-IPSP”.

– “Arcismo”: Evo equivoca el camino, su bancada actúa con el camachismo y los radicales del mesismo

Desde el ala “arcista” del Movimiento Al Socialismo (MAS) se considera que el expresidente Evo Morales equivoca al camino en cuestiones como la aprobación de créditos en el Legislativo y se señala que su bancada en los últimos dos años actúa de forma estrecha con las bancadas de Fernando Camacho y el bando radical de Comunidad Ciudadana. “Lamento que Evo Morales, un compañero al que hemos defendido y querido muchísimo en su momento, siga equivocando el camino, pero no es novedad”, aseguró el diputado Jerges Mercado, jefe de bancada del MAS.

– Alarcón advierte que Arce apuesta a los autoprorrogados para reproducir el poder a las malas el 2025

El diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, advirtió este domingo que al presidente Luis Arce y a la bancada parlamentaria arcista no les interesan las elecciones judiciales porque apuestan por la continuidad de los magistrados autoprorrogados para perpetuarse en el poder de manera indebida en 2025. “Arce está haciendo una apuesta que ya está destruyendo la democracia y el orden constitucional en el país. Estamos en un nivel alarmante de barbarismo constitucional y jurídico,” declaró el asambleísta opositor durante su participación en el programa «Hagamos Democracia» de la red Erbol.

– En la Asamblea están estancados créditos por $us 633 millones

En las cámaras de Diputados y Senadores se encuentran estancados en su tratamiento créditos por más de $us 633 millones, que no están siendo inyectados en la economía por decisiones de orden político, informó el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui. “Debido a decisiones políticas, ocho créditos externos se encuentran paralizados en su tratamiento”, explicó. El Senado tiene sin aprobar aproximadamente $us 250 millones en dos proyectos de ley y uno fue rechazado, en tanto en Diputados están 5 proyectos pendientes de aprobación por un monto de más de $us 383 millones.

– Economista de Tarija reporta que algunos bancos están limitando los pagos y compras por internet

El economista de Tarija, Roberto Castillo ha manifestado que la decisión de los bancos de limitar pagos y compras por internet debido a la escasez de dólares es perjudicial para el cliente y puede anteceder a un futuro corralito económico. Asimismo, ha indicado que el primer trimestre fue muy duro en lo económico para los bancos, pues hizo que bajara su límite básico de transacciones por web de 1.000 dólares mensuales a 200 dólares semanales. «Los bancos no están teniendo los suficientes recursos en dólares para pagar las transacciones y el conseguirlo en el mercado negro de Bolivia está costando un poquito caro y no les es suficiente el interés que cobran por el uso de la tarjeta de crédito».

– Escasez de dólares: Economía afirma que hay especulación de parte de diversos actores

El Ministerio de Economía asegura que Bolivia no se encuentra en un contexto de crisis económica y que, pese a la existencia de dólares en la banca, existe especulación de parte de diversos actores económicos. Además, apunta a intereses políticos que buscan generar inestabilidad en el país. “Pese a la existencia de dólares en la banca, existe especulación por parte de diversos actores económicos. Además de los intereses políticos que buscan generar inestabilidad económica, política y social en el país”, señala un comunicado de la cartera de Estado. Menciona que se tiene un ambiente politizado y preelectoral que se ha venido gestando desde finales de 2022.

– ANH alerta sobre audios que provocan sobredemanda y garantiza suministro de combustible

“Vayan a llenar sus tanques de gasolina”, “hay que hacer fila para cargar combustible”, “a los vehículos chutos no cargarán ni siquiera un litro”. Estas son algunas de las frases que se escuchan en mensajes de voz en grupos de WhatsApp, principalmente en el Chapare, según el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Germán Jiménez, lo cual está generando preocupación y una sobredemanda de combustible, pero garantizó el abastecimiento. Detalló que actualmente hay aproximadamente 33 millones de litros de diésel y 30 millones de litros de gasolina en stock en las 27 plantas de almacenamiento, suficientes para abastecer el mercado interno.

– Conflicto minero en Guanay fue por controlar un predio de 200 metros y se originó hace tres años

El control de un predio de al menos 200 metros cuadrados fue la causa de los enfrentamientos entre los cooperativistas mineros de Gran Poder Uno y Primero de Mayo del municipio de Guanay, del departamento de La Paz, que dejó dos personas heridas y un fallecido. El conflicto se originó desde hace tres años. “Se están peleando por un predio de 200 metros que están cerca del rio, ni siquiera es a campo abierto es un encalladon, por eso están peleando ahora por 200 metros de terreno. Esos túneles lo han dejado así hasta algunos años, ahora quieren volver a ese sector para volver a explotar”, relató a la ANF Pedro Melo Espinoza, familiar de uno de los heridos.

– Autopsia revela que persona que falleció en conflicto minero de Tipuani fue por infarto agudo y contusión en el tórax

El coronel Edgar Cortez, comandante departamental de la Policía en La Paz, informó que ya se tiene los resultados de la autopsia de la persona que falleció durante un enfrentamiento entre mineros el municipio paceño de Tipuani. “El resultado de la autopsia determina que la persona habría fallecido por choque cardiaco, infarto agudo de miocardio y con causa de contusión traumática en tórax posterior no penetrante”, indicó Cortez. La autoridad policial aclaró que los resultados forenses no afirman el uso de arma de fuego, por lo que se descartaría la muerte de esta persona por proyectil.