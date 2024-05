Secretaria de Planificación justifica invasión y daño al cordón ecológico por “derecho a la vivienda”

Tras la denuncia de loteamiento y construcciones de viviendas en el Cordón Ecológico, este martes, Mariana Daga, secretaria de Planificación de la Alcaldía municipal de Santa Cruz de la Sierra, señaló que estas son situaciones que deben ser revisadas y que hay áreas que no son urbanizables, aunque, se debe tener en cuenta que “estamos hablando de gente que tiene el derecho a la vivienda”.

Dijo que las técnicas de ordenación urbana indican que pueden haber usos no urbanizables y “justamente el cordón ecológico es un área que se respeta y se va a seguir respetando” y que para ello, desde su despacho se hace un constante monitoreo sobre los diferentes asentamientos que se están dando en este punto.

“No hay ni una sola aprobación, no hay ningún solo permiso de construcción dentro de esa zona”, dijo, aunque reconoció que pese a ello se han dado construcciones de casas con material de ladrillo y cemento afectando esta área, que está protegida por Ley Autonómica Municipal Nº 1434, que establece la protección y conservación del Área Protegida del Parque Metropolitano de Protección Ecológica del Río Piraí.

Si hay esta normativa ¿Por qué no se la hace poner en vigencia y no se saca a esta gente de este lugar y no se protege mejor el cordón? consultó UNITEL.

“Hay que tener en cuenta también que dentro de esos asentamientos estamos hablando de gente que tiene el derecho a la vivienda, entonces estamos también con un tema referente a los servicios que le da las diferentes cooperativas para que ellos puedan establecerse”, respondió la secretaria de Planificación.

“Vuelvo a repetir, el hecho de que estén en asentamiento esto no quiere decir que estén legalmente establecidos sin embargo se tiene que ver un plan de reasentamiento, esto tenemos que trabajarlo con la Secretaría de Medio Ambiente, con la Secretaría de Seguridad Ciudadanos, un trabajo en conjunto que tiene que hacer todo el gobierno municipal para poder ver cómo nosotros vamos a trabajar con el bienestar de estas personas”, acotó.

Daga dijo además que se debe entender que se trata de seres humanos a los que “no podemos pretender, que de la noche a la mañana, vamos a desalojar a unas personas que tienen sus recursos también invertidos en sus lugares de vivienda”.