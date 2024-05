Segip afirma que datos personales están ‘protegidos’ y anuncia investigación tras denuncias de venta en redes

La preocupación surgió tras la publicación del Observatorio, que afirmó que se estaba ofreciendo en redes sociales una extensa base de datos con información personal de millones de ciudadanos.

Fuente: Red Uno

Bolivia.-

En respuesta a la reciente alerta del Observatorio de Delitos Informáticos de Bolivia sobre la supuesta venta de una base de datos con información personal de 12,5 millones de ciudadanos bolivianos en redes sociales, el director del Servicio General de Identificación Personal (Segip) de Santa Cruz, Alpacino Mojica, aseguró que los datos de las identidades de los bolivianos están completamente seguros.

La preocupación surgió tras la publicación del Observatorio, que afirmó que se estaba ofreciendo en redes sociales una extensa base de datos con información personal de millones de ciudadanos, lo que, de confirmarse, representaría una de las mayores brechas de seguridad en la historia del país.

Frente a estas denuncias, Mojica indicó “explicarle al pueblo cruceño y boliviano que nuestros sistemas son recontra seguros. Hemos hecho la cédula de identidad del Bicentenario con mucha más seguridad”, afirmó. Mojica subrayó que el software del Segip es capaz de detectar cualquier intento de acceso no autorizado al sistema.

“Estamos completamente seguros de que quizás en anteriores gestiones podría haberse producido una fuga de datos, pero desde que hemos asumido la Dirección Departamental del Segip, bajo la dirección del ministro de Gobierno, hemos mejorado significativamente la seguridad de los datos que manejamos”, agregó Mojica.

Además, Mojica afirmó que no se tolerará ningún intento de comercializar información personal. “No vamos a permitir que ninguna persona quiera vulnerar y vender algunos datos, si es que hubiera. Muchas personas dicen tener datos, pero son noticias falsas. Si existieran, vamos a querellarnos contra esas personas; no nos temblará la mano para iniciar los procesos correspondientes”” advirtió.

Al ser consultado sobre si el Segip solicitará una reunión con el Observatorio de Delitos Informáticos de Bolivia para verificar la veracidad de la denuncia, Mojica respondió que enviarán una nota para aclarar la situación. “Vamos a mandar una nota para saber cuál es la realidad de estos datos”, concluyó.