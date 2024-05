Al 15 de mayo de este año, la Aduana recaudó Bs 6.444 millones por importaciones, cifra similar al mismo periodo en 2023 (Bs 6.440 millones). Según la presidenta de la Aduana, Karina Serrudo, es una prueba de que en el comercio exterior “no ha habido consecuencias en el tema del dólar”, haciendo referencia a la queja de sectores por la escasez de esa divisa.

“Se sigue importando la misma cantidad, estamos hablando que hemos tenido una importación igual a similar periodo en 2023 y, por otro lado, con datos del INE (Instituto Nacional de Estadística), dice que entre enero y febrero se exportaron $us 1.262 millones y $us 1.557 millones en importaciones. Para nosotros, el comercio internacional no ha tenido impacto, las importaciones y exportaciones están iguales al 2023”, aseguró, en conferencia de prensa.

Y remarcó: “Esto muestra que los operadores de comercio grandes tienen dólares y siguen comprando la mercancía y los exportadores están vendiendo. Entonces aquí, en esta parte del comercio exterior, se sigue trayendo y sacando lo mismo. (…). No ha habido consecuencias arrasadoras como muestran algunos analistas”.

En las últimas semanas, diversos sectores del país reclamaron por la escasez de dólares y explicaron que afecta, por ejemplo, en la compra de insumos para la producción nacional.

Sin embargo, el Gobierno explicó en reiteradas ocasiones que hay dólares en la economía, empero, existe especulación.

Proyecto de ley

Por otra parte, Serrudo se refirió al proyecto de ley 145 que provocó el anuncio de movilizaciones de gremiales. Según esa norma, la Aduana tendrá potestad para “el control y vigilancia a las personas, establecimiento y depósitos de mercancía de distribución minorista”.

La autoridad aseguró que la Aduana no es proyectista y no participó en la redacción de ese documento; aseguró que tampoco fue consultada al respecto.

“Estos sectores que se quieren movilizar por un proyecto de ley 145, ha sido presentado por el senador Felix Ajpi, no la Aduana. Nosotros no conocemos de este proyecto, no hemos sido llamados. No es nuestro proyecto y no hay razones de reclamo a la Aduana”.

Explicó que la Aduana solo tiene tuición en el control de mayoristas.

Un sector de los gremiales del país anunció que se movilizará la próxima semana en contra de la entidad aduanera por ese proyecto de ley.