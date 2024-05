Senadora critica planes de minería en Tarija y llama a aprender de errores del pasado

ECOS DE TARIJA/ Andrea Angelo

Fuente: https://elpais.bo

Cecilia Requena, senadora de Comunidad Ciudadana, expresó duras críticas hacia los líderes que no logran comprender los desafíos del siglo XXI ni aprender de las lecciones históricas. Durante una entrevista con la periodista Inga Olmos, Requena señaló los graves problemas ambientales y sociales derivados del extractivismo minero en regiones como Potosí, Oruro y otros pueblos mineros de La Paz.

«Solo hay que ver Potosí, Oruro y otros pueblos mineros de La Paz: del extractivismo minero queda la devastación. Destruye fuentes de agua, las contamina irreversiblemente, a tal punto que la gente se tiene que ir a vivir a otros lugares», afirmó la senadora. «Sin agua no podemos subsistir, y eso es lo que realmente se juega teniendo esto».

La senadora se mostró sorprendida por los planes en Tarija de compensar la caída de los ingresos del gas mediante la minería. Requena se refirió a una nota de prensa publicada por El País, que señala que la Gobernación de Tarija pretende impulsar la industria minera con la esperanza de captar mayores recursos económicos.

Requena hizo un llamado a la población de Tarija, especialmente al Gobernador, para no repetir los errores que han devastado otras regiones. «No sigan el camino que estamos cursando nosotros, no cometan ese error. Si quieren, vengan y vean lo que está pasando aquí», exhortó. La senadora enfatizó que, aunque el gobernador está pensando en un tipo de minería más formal, como la de Potosí, esta también enfrenta serios problemas, incluyendo la contaminación del agua.

La senadora alertó sobre los desplazados internos provocados por la minería y criticó la falta de acción del estado central en la regulación de estas actividades. «La minería se salta la legalidad, el estado central es el único que puede regular eso y no lo hace, ni siquiera cuando hay una decisión de un juez agroambiental que ordena detener la minería ilegal», declaró. «Aquí el estado central no lucha contra la minería ilegal y sabe qué, señor Gobernador, usted no tiene policía para luchar contra la minería ilegal».

Requena también destacó que, aunque a veces hay concesiones legales, estas están descontroladas y no cumplen con las normativas.

Esto resulta en contaminación, abusos laborales, trata y tráfico de niños, prostitución y lavado de dinero. «Esto es muy grave y usted, señor Gobernador, que está promoviendo esto, no va a poder hacer nada. Y el Gobierno no va a hacer nada», concluyó.