Shakira ofrecerá un concierto privado para el hijo de Mukesh Ambani, el hombre más rico de Asia

Según los medios de la India, la cantante subirá a un lujoso crucero para formar parte de las celebraciones de pre boda de Radhika Merchant y Anant Ambani.

Shakira brindará un concierto privado en la celebración previa a la boda entre Anant Ambani y Radhika Merchant. (Créditos: EFE/Live Nation/Reuters)

Fuente: Infobae

Las fastuosas celebraciones previas a la boda de Radhika Merchant y Anant Ambani, hijo del multimillonario Mukesh Ambani, continúan a toda marcha. Tras la espectacular fiesta en Jamnagar, Gujarat, en marzo, la pareja ahora se prepara para una segunda fecha aún más lujosa en un crucero por Italia y Francia.

Según el diario Navbharat Times, Shakira será la encargada de animar el evento con una actuación especial. “Ella tiene una enorme base de fans en todo el mundo y es conocida por sus canciones de gran éxito”, afirmó el medio indio sobre la intérprete de “Waka Waka” y “Hips Don’t Lie”.

Anant Ambani es el heredero del hombre más rico de Asia, Mukesh Ambani. (Créditos: @15minutosco/Instagram)

TMZ estimó que Rihanna, quien fue la primera gran invitada a realizar un concierto privado en la India, cobró al rededor de USD 6 millones de dólares. Es posible que el pago de Shakira ronde una cifra similar.

No es la primera vez que Ambani opta por contratar a destacadas figuras de la música para celebraciones familiares. En las bodas de sus otros hijos, el magnate contó con la participación de Beyoncé y Chris Martin, líder de Coldplay.

Shakira podría cobrar hasta 6 millones de dólares por el show privado. (Créditos: @shakira/Instagram) Shakira podría cobrar hasta 6 millones de dólares por el show privado. (Créditos: @shakira/Instagram)

Un crucero de lujo y experiencias únicas

La fiesta del crucero, que se extenderá del 29 de mayo al 1 de junio de 2024, promete ser una experiencia sin igual para los afortunados invitados. Además del espectáculo central, los asistentes podrán disfrutar de una representación de ópera y una exquisita selección de platos franceses, acompañados por los mejores vinos del mundo.

El barco Celebrity Ascent, es una joya de Celebrity Cruises construida en 2023 y perteneciente a la clase Edge, tiene capacidad para casi 4.000 pasajeros, atendidos por una tripulación de 1.400 personas.

Photo © 2024 Mega/The Grosby Group Rihanna departs India post her performance at Anant Ambani’s Pre-Wedding In Jamnagar, India**** Rihanna sale de la India después de su actuación en la boda previa de Anant Ambani en Jamnagar, India Photo © 2024 Mega/The Grosby Group Rihanna departs India post her performance at Anant Ambani’s Pre-Wedding In Jamnagar, India**** Rihanna sale de la India después de su actuación en la boda previa de Anant Ambani en Jamnagar, India

El tema de las celebraciones a bordo es “La Vita E Un Viaggio”, que traducido significa “La vida es un viaje”. Habrá diferentes códigos de vestimenta y, el 31 de mayo, en Cannes, habrá un evento de disfraces de gala, seguido de una fiesta posterior que promete extenderse hasta altas horas de la madrugada.

Alia Bhatt y Ranbir Kapoor junto a su hija Raha Kapoor, Ranveer Singh, el ex capitán de cricket indio MS Dhoni con su esposa Sakshi Dhoni y su hija Ziva, fueron vistos en el aeropuerto de Mumbai el lunes antes de partir hacia Italia para asistir a la celebración.

Mark Zuckerberg asistió a la primera ceremonia pre boda con su esposa Priscilla Chan. (Créditos: Reliance Industries/Handout/REUTERS) Mark Zuckerberg asistió a la primera ceremonia pre boda con su esposa Priscilla Chan. (Créditos: Reliance Industries/Handout/REUTERS)

Una de las bodas más costosas de la historia

En la primera gran fiesta previa a la boda, se invitó a celebridades de Bollywood, incluidas los tres Khan: Shah Rukh, Salman y Aamir Khan. Entre las personalidades internacionales asistentes estaban el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, y el cofundador de Microsoft, Bill Gates.

Estas celebraciones previas culminarán con la ceremonia oficial que se llevará a cabo del 10 al 12 de julio de 2024 en Mumbai. En los días denominados como “Tusker Trails” y “Hashtakshar”, los invitados acudirán con atuendo tradicional indio.

Los actores Aamir Khan, Salman Khan y Shah Rukh Khan también fueron partes del evento. (Créditos: Reliance Industries/Handout/REUTERS) Los actores Aamir Khan, Salman Khan y Shah Rukh Khan también fueron partes del evento. (Créditos: Reliance Industries/Handout/REUTERS)

Según el Times of India, se enviaron invitaciones al primer ministro de Catar, Mohamed bin Abderrahman Al Thani; la reina de Bután, Jetsun Pema; el director ejecutivo de Adobe, Shantanu Narayen; el presidente del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab; el ex presidente de Bolivia, Jorge Quiroga; y el ex primer ministro de Australia, Kevin Rudd.

En un video de difusión para la prensa, la madre del novio, Nita Ambani, aseguró que “cuando se trata de la boda de mi hijo menor, Anant, con Radhika, yo tenía dos deseos importantes: primero, quería celebrar nuestras raíces. Segundo, quería que la celebración fuera un tributo a nuestras artes y cultura”.

En total, las nupcias tendrían un costo de más de USD 100 millones de dólares, consolidándola como una de las más caras de la historia. Los detalles específicos del lugar aún no se han revelado, pero se espera que sea un evento de proporciones épicas, acorde a la fortuna de la familia Ambani.