Sujeto confiesa en redes sociales que mató a su concubina y es sentenciado a 30 años de cárcel

La Paz. – Ismael Flores C., de 40 años de edad confesó a través de un video que publicó en redes sociales que asesinó a su concubina Tomasa P. A., después de cinco días del hecho se entregó a la Policía y se sometió a una audiencia de medidas cautelares donde solicitó acogerse a un juicio abreviado. El juez dictó una sentencia de 30 años sin derechos a indulto.

“Lo que ocurrió con la señora Tomasa, yo confieso que he cometido ese error, lo siento ¿Qué puedo hacer? Solo puedo decir que se me pasó la mano ¿Qué quieren que haga ahora? Yo me llamo Ismael Flores”, declaró el sindicado.

El hecho ocurrió el lunes en el municipio de Entre Ríos, del departamento de Cochabamba, luego de una discusión que tuvo la pareja, el sujeto golpeó y asfixió a su pareja, después abandonó el cuerpo de la mujer en una construcción y se dio a la fuga. El viernes, arrepentido del hecho, llamó a una funcionaria municipal para confesar el crimen y se entregó a la Policía.

Al respecto, el fiscal del caso Marcelino Salazar explicó que el sujeto fue imputado por el delito de feminicidio y en su declaración admitió el crimen, solicitó someterse a un procedimiento abreviado. El sábado se llevó a cabo la audiencia donde el juez de Chimoré emitió una sentencia de 30 años de cárcel.

“El imputado ha reconocido de manera voluntaria su participación en el hecho, en ese entendido se ha sometido a procedimiento abreviado y es así que el juez de instrucción del municipio de Chimoré ha dictado una sentencia condenatoria de 30 años de cárcel sin derecho a indulto”, informó el fiscal.

Por otra parte, se conoce que el sujeto tiene antecedentes penales. El fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, indicó que el acusado salió de la cárcel poco tiempo antes del crimen.

La mujer fue reportada como desaparecida desde el 6 de mayo, pero recién se conoció la ubicación del cuerpo el viernes. Una funcionaria municipal recibió una llamada de la expareja de la víctima, quien confesó que la había matado y le dijo dónde se encontraba el cuerpo. Según el informe de autopsia la mujer murió por anoxia anóxica, contricción cervical y asfixia mecánica por estrangulamiento a lazo.

