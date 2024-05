Tarija: Fejuve inicia su congreso entre duras pugnas, renuncias y electoralización

Fuente: El Periódico

Este viernes Fejuve iniciará su congreso departamental, donde, entre otras, cosas elegirá nuevos dirigentes en medio de dura pugna, renuncia y acentuada campaña electoral por las redes sociales.

El dirigente saliente de Fejuve, Cecilio Pimentel Cabezas, confirmó el congreso que se harán el Coliseo “San Roque”, se estima la participación de unos 600 delegados, incluidos de las provincias, cuya llegada fue confirmada.

Antes del inicio del congreso ya se vio una dura pugna ante la próxima elección de representantes, los dirigentes de barrio, Rodrigo Castillo y Brayan Almazán salieron a pedir la no intromisión política ni a través de funcionarios.

El Consejero de Administración de Cosaalt, Celestino Barro Gutiérrez, renunció a este cargo para postular a la principal cartera de Fejuve, aseguró que su principal motivación es trabajar por los barrios cuyas necesidades son muchas.

Sin embargo, admitió que su renuncia no es irrevocable, aunque aclaró que no teme renunciar y a la vez, no ser electo dirigente de Fejuve, no teme quedar “sin soga ni cabra”, como admitió: “no soy de esas personas”.

La presidente del Consejo de Administración de Cosaalt, Fabiola Ríos, mostró su extrañeza por la renuncia de Barro y admitió que el Consejo analizará el alejamiento, aunque no es nada descartable, que no lo acepte porque la carta no indica “irrevocable”.

El otro aspirante a principal dirigente, Cristian Ventura Murillo, intensificó su campaña electoral a través de las redes sociales y afirmó que esta organización, a partir de este nuevo congreso tiene que refundarse.

También expresó que Fejuve no puede ser más manejada por el gobierno municipal y departamental, los problemas de los barrios son demasiados como para continuar tal cual se dio hasta ahora, con grandes problemas irresueltos en la ciudad.

Consejero renunciante de Cossalt, Celestino Barro.

Los dirigentes Castillo y Almazán, a media semana también cuestionaron el que haya dirigentes de Fejuve que a la vez son funcionarios, los nombres incluso fueron difundidos por las redes sociales. Revelaron intentos de descalificación en su contra.

LOS DATOS

Barro declaró que decidió alejarse de Cosaalt para trabajar por los barrios como lo hizo para el suyo, donde se lograron obras significativas como la construcción de un hospital, una plaza que lleva su nombre por decisión de gratitud de los vecinos.

El que haya dirigentes y funcionarios a la vez, no es nuevo, es un problema de años, por eso en el Estatuto de Fejuve se admite esta situación, excepto para los tres cargos jerárquicos, tal cual lo confirmó el dirigente saliente, Pimentel Cabezas.