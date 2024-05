Tarija: Gobernación desmiente escasez de medicamentos en hospitales de tercer nivel en Tarija

Fuente: La Voz de Tarija

María Lourdes Vaca, secretaria de Desarrollo Humano del Gobierno Departamental de Tarija, ha salido al paso de las afirmaciones sobre la supuesta escasez de medicamentos en los hospitales de tercer nivel, asegurando que se están realizando todos los esfuerzos para garantizar la dotación de medicamentos a la población, incluso aquellos que deben ser importados.

En una declaración reciente, Vaca negó categóricamente las afirmaciones sobre la inexistencia de medicamentos en los hospitales de tercer nivel, aunque admitió la existencia de ciertas debilidades en la dotación de medicamentos para patologías específicas, como la diabetes. Sin embargo, afirmó que no se puede generalizar la situación y que no existe un reporte total que indique que no haya suficientes medicamentos para todos los pacientes.

La funcionaria explicó que uno de los factores que contribuye al retraso en la dotación de medicamentos en los hospitales de tercer nivel es la asignación presupuestaria, que suele experimentar retrasos administrativos al inicio de la gestión pública, principalmente entre febrero y marzo. Además, destacó que algunos medicamentos deben ser importados y son exclusivos para patologías severas, lo que puede generar dificultades debido a la falta de dólares en el país.

A pesar de estas dificultades, Vaca aseguró que el Gobierno Departamental de Tarija está comprometido con garantizar la atención médica a la población, tanto en términos de recursos humanos como de suministro de medicamentos. Señaló que tanto el Ministerio de Salud como el Gobierno Departamental están trabajando en conjunto para abordar estas cuestiones y asegurar que todos los ciudadanos reciban la atención médica necesaria.