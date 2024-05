Tarija: Surgen diferencias en Fedjuve a días del congreso

ECOS DE TARIJA

Fuente: https://elpais.bo

Para este sábado 17 y domingo 18 de mayo se ha fijado el congreso de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve). A días de este evento han surgido diferencias en el actual directorio, que obedece a intereses de algunos miembros de la directiva, que buscan la presidencia de la organización vecinal.

El presidente de la Fedjuve, Cecilio Pimentel, ha reconocido que hubo una división. Empero, enfatizó que pese a este inconveniente se ha continuado con las gestiones a fin de ayudar a los barrios.

El rumor es que el actual vicepresidente, Cristian Ventura, estaría armando un frente para postular a la presidencia de la organización vecinal, a lo que Pimentel indicó que a estas alturas todos aspiran a llegar a ese cargo, sin embargo, no desaprovechó la oportunidad de mencionar que Ventura estaría trabajando con operadores del Movimiento al Socialismo (MAS).

“A Cristian Ventura yo lo llevé, todo mundo sabe, yo lo he llevado, pero en el transcurso del tiempo, a veces no se puede trabajar bien, porque hay intereses personales, pero bueno, me hubiese gustado a mí, para hablar de un nuevo frente, de una nueva Fedjuve, ver caras nuevas, porque ya sabemos, ya conocemos el trabajo de tres años que ha hecho el señor Ventura, y cambios más de esos no creo que haya”, afirmó.

Pimentel acusó a Ventura de haber tomado en reiteradas ocasiones las atribuciones del presidente de la Fedjuve, por lo que a su criterio no debería siquiera ir de candidato, ya que debe de existir una renovación en la directiva.

“Todos aspiran por temas personales, no lo voy a mencionar, por respeto, por educación, por ética, el pueblo se da cuenta, los barrios saben, y por lo cual no corresponde que podamos hacer daño a ninguna de las personas”, indicó.