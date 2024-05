Tercer día de bloqueo: San Julián se reunirá a las 15:00 con la Gobernación por aumento del pasaje interprovincial

Fuente: Red Uno

En el tercer día consecutivo de bloqueo en la carretera que conecta las regiones de Beni y Santa Cruz, la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) y diversas organizaciones sociales mantienen firmes sus demandas en contra del aumento del pasaje interprovincial, que pasó de Bs 25 a Bs 30. A pesar de que algunas empresas han estado vendiendo pasajes de manera condicional, la Terminal Bimodal de Santa Cruz se encuentra sin salida hacia la capital beniana.

“Con el día de hoy, suman tres días y tenemos entendido que aún no se ha levantado el bloqueo. Tenemos buses parados en la zona. Ayer no vendimos ni una condición debido a que la ruta alterna también estaría bloqueada. No hay órdenes de Tránsito para salir, pero algunas empresas están vendiendo condicional”, señaló un vendedor de pasajes. “Esperamos que hoy se resuelva y podamos salir con normalidad”, añadió.

La medida de presión, que dejó varados a numerosos vehículos desde el miércoles, experimentó este viernes por la mañana un breve lapso de una hora para permitir el paso de los motorizados retenidos. Sin embargo, la medida será reinstalada tras el vencimiento de este plazo, según anunciaron los dirigentes del comité de bloqueo.

Una comisión del comité se trasladará a Santa Cruz para reunirse con representantes de la Gobernación, con el objetivo de buscar una solución al conflicto. Los manifestantes exigen que se restablezca la tarifa anterior de Bs 25, argumentando que el reciente aumento afecta negativamente a la economía de la población.

Víctor Hurtado, ejecutivo de Juntas Vecinales, destacó la importancia de mantener la presión hasta que se alcance una solución satisfactoria. Aunque se ha programado una reunión oficial con la Gobernación para las 15:00, los manifestantes advierten que el bloqueo persistirá si no se atienden sus demandas.

Este cuarto intermedio, según los dirigentes del bloqueo, representa un gesto de buena voluntad por parte de la Federación de Juntas Vecinales, con el objetivo de abrir un espacio para el diálogo y encontrar una salida pacífica al conflicto.