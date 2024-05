Transporte internacional ratifica bloqueo de la ruta La Paz – Oruro para este lunes 20 de mayo

El sector protesta por la falta de combustible y dólares, así como por el incremento de aranceles aduaneros e impuestos

eju.tv / Video: DTV

Boris Bueno Camacho / La Paz

Los transportistas de carga al exterior ratificaron el bloqueo de la carretera La Paz-Oruro este lunes por 24 horas para exigir al gobierno normalizar el abastecimiento de combustible y la provisión dólares en el país, entre otras demandas; la medida responde a la falta de atención de las autoridades a los constantes reclamos de este sector, afirmó el presidente de la Cámara Departamental de Transporte Internacional de Oruro, Jorge Gutiérrez.

Gutiérrez señaló que las acciones dispuestas serán de manera escalonada si sus demandas no son satisfechas, iniciará con el bloqueo de esa vía fundamental por 24 horas, posteriormente, se incrementará a 48 horas y 72 horas, para luego tener carácter indefinido; negó que la determinación obedezca a criterios políticos, sino más bien a la difícil situación que atraviesa ese sector por varios aspectos que afectan la economía de sus afiliados.

“Nos vemos obligados a salir a las calles, o a la carretera, para que nos escuchen nuestros gobernantes, como temas principales del pliego petitorio está el tema del dólar, tema aduanero, combustibles y el tema impositivo. En el tema del dólar estamos siendo muy afectados porque no podemos retirar de nuestras cuentas el dólar pese a que esta moneda es muy importante para nosotros para viajar al extranjero”, aseguró.

El dirigente refirió a que la situación se agrava porque los transportistas se ven obligados a adquirir la divisa estadounidense en el mercado paralelo a precios que oscilan entre 8,50 a 9,00 bolivianos, aspecto que afecta de manera ostensible a sus costos porque significa una reducción de sus ingresos; además de ello, por el incremento de los aranceles aduaneros que provocaron que disminuya el transporte de carga desde el exterior.

“Hemos intentado solucionar cuántas veces con nuestros gobernantes, pero no hemos sido escuchados; para ellos creo que no existimos, no sabemos por qué; en el tema aduanero, somos sujetos a multas por un error de un punto o una coma, hemos hecho la representación, pero la aduana no nos escucha y nos ha relocalizado de nuestros trabajos, porque hoy por hoy nuestros camiones están volviendo sin carga por el incremento abusivo de los aranceles”, aseveró.

Foto: captura pantalla

Esta situación alienta el contrabando, porque la carga legal migró a la internación informal de productos por los aranceles que contempla la Aduana Nacional, señaló Gutiérrez, quien además recordó que ese sector genera fuentes de trabajo que se vieron afectadas por las medidas impuestas por el gobierno, así como por la situación crítica que atraviesa la economía del país.

El representante del transporte pesado anunció que la movilización dispuesta para el lunes fue consensuada con otros sectores como el de los importadores y trabajadores gremiales, grupos que también serán parte del bloqueo de la vía que une La Paz y Oruro. “Nosotros somos los más afectados en los bloqueos, por eso de manera responsable tomaremos esta medida para no afectar a la población”, acotó.