Transporte pesado rechaza invitación de Montaño, exigen reunirse con el presidente Luis Arce

Presidente de la Cámara de Transporte Pesado, Héctor Mercado. Foto: Internet

Fuente: ANF

Afirmó que no es un interlocutor válido, por tanto, exigen reunirse con el presidente Luis Arce. “Hasta este momento no hemos recibido la invitación que hizo el ministro de Obras Públicas, solamente conocemos la noticia a través de las redes sociales. Como representante del Transporte pesado nacional e internacional debo hacer notar que el ampliado nacional ha sido muy claro, ha determinado que solo nos vamos a reunir con el presidente Luis Arce y no con sus ministros, mucho menos con Edgar Montaño porque no escuchó nuestras demandas”, informó el dirigente a la ANF.

Mas temprano, Montaño convocó a una reunión al sector movilizado a entablar una mesa de diálogo el miércoles 29 de mayo, a las 16:00, con el fin de atender sus demandas sectoriales. La autoridad aseguró que sostuvo encuentro con algunos dirigentes de ese sector, pero no forman parte del transporte pesado.

Durante un ampliado que se llevó a cabo el fin de semana, ese sector determinó realizar un bloqueo de carreteras el 3 y 4 de junio en todo el país. El sector se moviliza ante la escasea de dólares y la falta de combustible, y otras demandas, aseguran que están siendo perjudicados desde la pasada gestión.

A la vez, Mercado denunció que Montaño está dividiendo a ese sector porque sostiene reuniones con dirigentes afines al Gobierno, apuntó al ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, Lucio Gómez, dijo que el dirigente no participó en el ampliado que sostuvieron.

En ese marco, recordó que en la reunión la dirigencia decidió desconocer al ejecutivo porque se reunió con autoridades del Gobierno en meses pasados.

“Lamentablemente el ministro Montaño lo único que hace es dividir al sector convocando a algunos dirigentes que, lamentablemente, se están prestando a esta situación y que no corresponde que intercedan por nosotros. Esto ha salido de un ampliado nacional donde ellos no han asistido a esta reunión”, puntualizó.

/EUA/nvg/