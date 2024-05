Transporte pesado se declara en emergencia y pide abrogación del DS 5146, además de una solución a la falta de dólares

Fuente: Unitel

El transporte departamental pesado organizado en federaciones, asociaciones, empresas e incorporados se declara en estado de emergencia ante la promulgación del Decreto Supremo 5146 de fecha 12 de abril de 2024 y su resolución ministerial 090, norma que consideran es discriminatoria y va en contra del derecho constitucional al trabajo.

Marcelo Cruz, dirigente del sector, informó que se aprobó un voto resolutivo en el cual exigen al Gobierno nacional abrogar dicho decreto pues señalan que no reconoce a las pequeñas empresas del transporte que quieren funcionar con uno o dos camiones.

Además, demandan que se garantice el abastecimiento del combustible, “que haga aparecer el dólar y que haya generación de empleos”.

El sector señala además que la solución a este problema pasa por la implementación de medidas políticas económicas claras y efectivas para enfrentar la falta de dólares y el desabastecimiento de combustible, además de la coyuntura económica nacional que finalmente los afectan.

Con este voto resolutivo, este sector se suma a las protestas y movilizaciones que se anuncian desde el lunes y que serán ejecutadas por el transporte pesado nacional e internacional en Oruro y otras regiones, junto a comerciantes e importadores.

“Hay una falta de dólares, la falta de trabajo, porque todo eso está cargando un desastre económico. Y lamentablemente el Gobierno no quiere aceptar, no quiere enfrentar, y sobre todo no quiere dar una sola medida correctiva para poder dar seguridad y certidumbre a la población respecto a la circulación de dólares”, apuntó el dirigente en una conferencia de prensa.