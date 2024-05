Tres hábitos básicos para estudiar que las personas que aprueban todos los exámenes con nota llevan a cabo, según un experto

Masami Utsude es un hombre japonés que, a menudo, aparece en los medios como un experto en métodos de estudio, dice que para que sea algo común, es importante repetir las «tres acciones básicas» de «leer», «recordar» y «hablar». Masami Utsude Nacido en 1967 en Kioto es un reconocido experto en métodos de estudio que utilizan técnicas de lectura rápida y memoria.

Lleva más de 30 años realizando investigaciones prácticas sobre técnicas de memorización y lectura rápida a la hora de estudiar para los exámenes, y ha establecido un método de estudio que incorpora conocimientos del cerebro, la psicología y las ciencias cognitivas. Se dedica a guiar a gente para que aprueben exámenes difíciles en ramas como el derecho o la medicina y escribe libros al respecto. Sus técnicas sirven incluso para aprender idiomas.

Habla de normalizar la temática hasta adoptarla como un conocimiento. Para lograr esto que él llama «normalización» hay que repetir lo que las tres acciones de leer, recordar y hablar. Todo aprendizaje comienza con la lectura y dice que «la aportación es esencial para comprender y memorizar los conocimientos necesarios».

No solo sirve leer

Pero no vale solo leer, sino que hay que recordar y hablar, según su técnica. Si lo piensas, lo entenderás, pero si no comprender algo, no puedes decir que lo recuerdas. Y hablar fortalece la comprensión y la memoria.

Incluso si no comprendes completamente algo, cuando intentas hablar de ello, intentas conectar el conocimiento grabado en tu memoria y reproducirlo de alguna manera. Según recoge studyhacker.net, «esto conduce a la comprensión, a profundizar la comprensión y a fortalecer la memoria».

Por su parte, en cuanto a los exámenes de opción múltiple dice que presentan muchas «preguntas capciosas» que pueden confundir a la persona si solo tiene conocimientos a medias. Por lo tanto, si el conocimiento es ambiguo y no es lo suficientemente claro como para tomar una decisión sin dudar, hay más probabilidades de fallo.

Cuando se estudia, al «recordar» y al «hablar», puedes aclarar lo que sabes y lo que no sabes, lo que recuerdas y lo que no recuerdas, y a medida que repitas esto, podrás aclarar el conocimiento, afirma el experto.

