Trinidad: Campaña busca elevar la vacunación al 80% para prevenir muertes infantiles

Fuente: https://lapalabradelbeni.com

Al tener una cobertura de apenas el 20 % en la vacuna contra la poliomielitis y otras vacunas del esquema nacional, las autoridades de salud demandan apoyo de la ciudadanía para intensificar la vacunación y elevar los índices de cobertura, afirmó Bruno Vargas, director del Centro de Salud de Trinidad.

«Los niveles de cobertura se ven afectados por una tendencia antivacuna que se ha apropiado lamentablemente de nuestra gente, lo que pone en riesgo a nuestra población infantil, ya que se están presentando decesos por enfermedades que ya deberían estar erradicadas», enfatizó.

Dijo que el movimiento antivacuna está afectando la salud, obedeciendo una acción de los fabricantes de medicamentos que prefieren tener enfermos en lugar de gente sana, lo cual se logra con las vacunas.

Manifestó que por ello se hace esta campaña, que pretende elevar los niveles de cobertura a por lo menos el 80 %, por lo que se movilizarán brigadas para lograr la mayor cantidad de menores inmunizados.

Precisó que esta campaña se extenderá hasta el 31 de mayo y, de ser necesario, se ampliará, ya que el objetivo es elevar con mayor determinación los niveles de vacunación en los grupos etarios de cada vacuna.

Demandó el apoyo ciudadano, que debe asumir su responsabilidad participando en la vacunación de todos los biológicos del esquema nacional, tales como la polio, el sarampión y la fiebre amarilla, que no solo se encontrarán en Trinidad sino también en los municipios de Rurrenabaque y San Borja.

Afirmó que, de no lograr coberturas favorables, no pierden las autoridades de salud sino los niños y otros beneficiarios de las vacunas, ya que de no recibir el biológico están en potencial riesgo de contraer esas enfermedades y morir.