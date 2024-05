TSE informará sobre congreso del MAS en 15 días; Evo dará «pelea legal»

Fuente: lostiempos.com

En tanto, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ratificó que su sola presencia en el acompañamiento del congreso del MAS del pasado fin de semana no legitima ese evento, porque debe esperar el informe de los técnicos del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) en 15 días.

El fin de semana se realizó el congreso arcista del MAS en la ciudad de El Alto, y se eligió a una nueva directiva bajo la presidencia de Grover García, además de Julia Ramos y Fidel Surco como miembros de la dirección nacional.

Desde el evismo cuestionan a la nueva directiva del MAS porque no tendría legitimidad por ausencia de la firma de Evo Morales en la convocatoria (aún lo consideran presidente del partido). Observan también que García no tiene militancia por 10 años en el partido y que el congreso no tuvo el consenso de todas las organizaciones sociales.

Morales señaló ayer que sus bases y seguidores están “presionando” para iniciar movilizaciones en contra del actual Gobierno y en rechazo a un posible reconocimiento del TSE al congreso arcista. Sin embargo, el expresidente pidió tener paciencia a sus bases y esperar “dos semanas” antes de iniciar las movilizaciones. Señaló que primero se hará una “lucha legal”.

“Claramente, quiero decir, será huelga de hambre, marcha, será bloqueo nacional, (eso lo) definen nuestras bases en el ampliado nacional de mayo”, dijo el ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) evista, Ponciano Santos.

Quince días

Gustavo Ávila, vocal del TSE, informó que en 15 días el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) remitirá su informe sobre el congreso del MAS que llevó adelante en El Alto, y esa instancia analizará si reconoce o no el encuentro y sus determinaciones, entre ellas, la elección de la nueva dirigencia del MAS.

Ávila recordó que ningún vocal del TSE puede participar en la supervisión del congreso ni en la elaboración del informe, y dejó en claro que lo que se hará es verificar el cumplimiento de la normativa, entre ellos el del Estatuto Orgánico del MAS.

Grover García, el nuevo presidente del MAS, representa a la Csutcb. Cuenta con un largo recorrido como dirigente. Cumplió como presidente y vicepresidente departamental del MAS en Cochabamba, fue alcalde de Tiraque y actualmente ocupa la dirección de Pesca y Acuicultura del Ministerio de Desarrollo Rural.

Presidente Arce rechaza bloqueos

El presidente Luis Arce dijo ayer en Trinidad que la población “no quiere bloqueos, no quiere discursos; lo que la gente quiere es trabajar, generar ingresos y tener obras del Gobierno nacional”.

“Pese a todo y a las conflictividades internas que tenemos, seguimos avanzando, seguimos construyendo el país, porque ustedes en octubre han dicho queremos un Gobierno del pueblo y para el pueblo, y aquí está el Gobierno nacional haciendo obras para el pueblo beniano”, dijo Arce.

Analista ve que Morales recibió un “golpe duro”

¿Qué significó el congreso del MAS en El Alto para el expresidente Evo Morales? El analista político Paul Coca asegura que se trata de “un golpe muy duro” para el líder cocalero, e incluso menciona que el presidente Luis Arce está en una mejor situación política que el propio expresidente.

“Morales ha recibido un durísimo golpe con el congreso arcista, durísimo golpe en todo sentido”, dice Coca en entrevista con Urgente.bo.

El analista se apoya en que, inicialmente, Morales no pudo evitar la realización del congreso en El Alto, que determinó una nueva directiva para el MAS.

Agregó que Morales no se ha dado cuenta de las acciones que estuvo haciendo Arce en su contra, por ejemplo, apartarlo de la toma de decisiones; con esto, la sentencia constitucional 1010, que fue aprobada por el TCP y que establece que la reelección no es un derecho humano, y la “designación de un tribunal electoral”.