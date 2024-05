Tuto concuerda con Mesa en efectuar elecciones primarias abiertas, pero las ve muy lejanas

El expresidente asegura que si las judiciales continúan trabadas se pondrá en riesgo las propias elecciones nacionales

Boris Bueno Camacho / La Paz

El expresidente Jorge ‘Tuto’ Quiroga respaldó la propuesta del líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, quien propuso la realización de elecciones primarias abiertas en los partidos políticos que buscan participar en los comicios presidenciales de 2025, pero estimó poco probable su materialización porque para ello se requiere voluntad política de las fuerzas con representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Sin embargo, recordó que la ALP está ‘funcionalmente cerrado’ ya que Diputados no sesiona hace cuatro o cinco meses y si una de las cámaras no funciona bloquea el trabajo que se debe efectuar en ese Órgano del Estado como la preselección de los candidatos a las elecciones judiciales, el tratamiento de las leyes 073 y 075, así como la sanción de leyes como la adhesión al Mercosur que están paralizadas.

“Sobre las Primarias, que por Ley son cerradas, Carlos Mesa ha hecho una propuesta que sean abiertas, la comparto plenamente, pero estoy consciente de que Carlos Mesa y yo podemos decir que compartimos un principio democrático que hay en otros países, pero sabemos que el Congreso está cerrado y que el MAS con sus seis bloques no se va a adherir a esta propuesta”, aseguró.

Quiroga recordó que la ALP tiene varias tareas pendientes de aquí en adelante que deben ser subsanadas en el corto plazo, porque los diferentes comicios que se avecinan y están paralizados; es decir, judiciales, primarias y nacionales, no podrán llevarse a cabo si es que los asambleístas no aceleran el tratamiento; sumado a ello, es que se debe escoger a las nuevas autoridades electorales porque el mandato de las actuales fenece el 2025 y al siguiente año hay justas subnacionales.

“Yo lo describo como la trancadera institucional política y la ingobernabilidad que se refleja en la discusión económica, en los créditos, en las peleas y las pugnas, se va a trasladar a esto. Y podemos quedarnos, si no se hace un correctivo político, con un país donde los jueces sean prorrogados y no se queden el período para el que fueron elegidos, sino ad eternum; que el Ministerio Público se quede prorrogado. ¿Y después qué? ¿Se va a prorrogar la Corte Electoral, no se va a hacer elección presidencial? ¿Las primarias se van a cumplir o no cumplir?”, cuestionó.

En ese sentido, relató que se debe cumplir lo que manda la Constitución Política del Estado (CPE) y es que las autoridades electas deben dejar su mandato en el tiempo que establece la Carta Magna, porque es un principio democrático y de respeto a la Ley. No puede haber prorrogas, porque Bolivia se convertirá en un país ingobernable, señaló.

Respecto a las elecciones primarias, recordó que fue Evo Morales quien ‘se inventó’ esa ley el 2018 para flanquear la decisión expresada por los votantes en el referéndum del 21 de febrero de 2016 que le negó la posibilidad de ir a una reelección; sin embargo, al implementar esa figura del acto electoral interno de los partidos acude al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que avala su repostulación de manera indefinida.

“Por eso inventa las primarias, para que cuando se inscriba como presidente el 2019 el TCP según la sentencia 084/2017 le diga que tiene el derecho humano a seguirte reeligiendo. La Corte Electoral podía no haberlo inscrito, por eso se inventa las primarias para que al inscribirse sin contrincante ‘blanquea’ la violación del 21F, porque ahí reconoce que los otros líderes políticos estaban reconociendo que él era candidato porque habían tenido procesos paralelos en primarias”, enfatizó.

En ese sentido, reiteró que hay una crisis muy grave que afecta la estabilidad del económica y a ello se suma la ingobernabilidad parlamentaria y un complicado panorama institucional político que puede dejar al país con órganos del Estado como el Ejecutivo y Judicial con autoridades prorrogadas y sin legitimidad, así como con un Órgano Electoral sin autoridades lo que provocará una afectación en la elección de autoridades subnacionales.