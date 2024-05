Tuto Quiroga afirma que Evo Morales es repudiado hasta en su propio partido

Señala que el exmandatario comete abusos cuando detenta el poder, pero muestra cobardía cuando lo pierde

Jorge ‘Tuto’ Quiroga asegura que a Evo Morales Ayma no lo quieren ni en su partido, por el autoritarismo que ejerce en la conducción del Movimiento al Socialismo (MAS); ni en la sociedad, porque la gente comprendió que el exmandatario cometió una transgresión a la Constitución Política del Estado (CPE) al haberse reelegido sin respetar la Carta Magna, ni el resultado de un referéndum que lo inhabilitó como candidato en 2016.

“Yendo contra las costumbres de las comunidades indígenas de la cual se jacta de ser representante, donde se aplica el principio de rotación en el liderazgo y él nunca ha rotado el liderazgo de los cocaleros, nunca ha rotado la presidencia de su partido y quiere que la presidencia del Estado sea lo mismo con él para siempre si es que puede robar (el liderazgo), porque cuando hubo crisis dejó el poder y huyó”, enfatizó.

Además, lo acusó de conminar a los líderes de oposición a enfrentar las acusaciones en su contra ante la justicia, pero que, cuando se trata de él, no lo hace y busca artilugios para eludir su responsabilidad legal, tal cual pasó en la acusación que el propio Morales hizo contra su expareja Gabriela Zapata sobre la supuesta suplantación del hijo de ambos, ya que cuando fue requerido para declarar en calidad de testigo no lo hizo.

“Está claro que es un hombre abusivo cuando tiene el poder y cobarde cuando lo pierde y lo hemos visto una y otra vez; él cuando (Roger) ‘Chonta’ Pinto se fue a Brasil a quien le negó el salvoconducto, dijo el que se escapa, que se va, es delincuente confeso. Tú (Evo Morales), por tu boca eres delincuente confeso; tú, por tu boca eres fraudulento; por tus acciones eres un cobarde, con poder persigues con saña y sin clemencia; cuando no lo tienes y alguien te dice que vayas a la fiscalía, tiemblas de miedo”, espetó.

Respecto al pedido de indemnización de Evo Morales por bs. 1.9 millones al Tribunal Supremo Electoral (TSE), porque supuestamente su inhabilitación como candidato a senador fue ilegal; el exmandatario calificó como un descaro el pedido ya que, años antes, el exmandatario hizo que se inhabilitara a la exdiputada Rebeca Delgado cuando anunció su candidatura a la alcaldía de Cochabamba, porque dijo que no vivía en Cochabamba dos años antes como manda la norma, pese a que ella estaba una semana al mes cumpliendo trabajo regional.

“¿Qué dice la Constitución? Que para candidatear como senador u otro cargo debes tener residencia de dos años antes en la región. ¿Se acuerdan de Rebeca Delgado? Masista y presidenta de la Cámara de Diputados, se pelea con Evo Morales, intenta postular a la alcaldía de Cochabamba y estaba muy bien posicionada. Evo Morales por la bronca y la sed de venganza que tenía dice que ella no vivía en Cochabamba, era diputada y con ese artilugio dicen que vivía en La Paz y no en Cochabamba y no la dejan ser alcalde”, rememoró.

En el caso de Morales, ‘Tuto’ Quiroga recordó que el exmandatario salió del país en noviembre de 2019 por lo que en 2020 no podía ser candidato ya que no estuvo en el país dos años antes como dice la ley, porque estaba en el exilio; en ese sentido, ratificó que al líder cocalero no le corresponde la millonaria indemnización porque el Tribunal Supremo Electoral (TSE) lo único que hizo es ajustarse a derecho.

El expresidente cuestionó también a la actual gestión por no haber iniciado un proceso penal contra el líder del MAS por las elecciones primarias y los comicios fallidos de 2019 para los que se erogaron 400 millones de bolivianos solo en organizar estos y que, el fraude que supuestamente cometió Morales es la prueba de que se despilfarró todo ese dinero. ¿Lo va a devolver, o no?, cuestionó.

Quiroga también se refirió a las elecciones judiciales y dijo que se deben llevar a cabo este año, para garantizar que no haya más autoridades del Órgano Judicial prorrogadas y se garantice el estado democrático del país; por ello, espera que la próxima semana, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez convoque a sesión plenaria cuando asuma la presidencia eventual de la ALP, una vez Choquehuanca reemplace a Luis Arce cuando se ausente al exterior.

