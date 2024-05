Un hombre fallece tras beber cerveza durante cuatro días seguidos en una fiesta patronal

El hombre se sentó en una silla y no se movió más. Pensaron que estaba dormido.

Fuente: Red Uno

La Paz, Bolivia.-

Un hombre de 34 años perdió la vida tras beber cerveza durante cuatro días seguidos.

La víctima de este trágico final habría comenzado a tomar alcohol desde el viernes. Sucedió en una fiesta patronal a la que asistió junto a sus familiares y amigos en el barrio de Miraflores de la ciudad de La Paz, según reportan medios locales.

Según los testimonios de los presentes que vieron al individuo en sus últimos momentos de vida, su «borrachera» se inició el viernes en una gran festividad y duró hasta la madrugada del martes.

En medio de la fiesta y el continuo consumo de bebidas alcohólicas, el hombre, tal vez presintiendo que algo pasaba, decidió sentarse en una silla, lo que no causó ninguna sospecha en sus familiares. Ya que varias veces se había dormido y despertado para seguir tomando.

«Era normal ver a las personas dormirse en sillas durante la fiesta, por eso pensamos que simplemente estaba descansando», contó uno de los testigos.

Sin embargo, el cabo de unas horas, la víctima no presentaba ningún tipo de reacción ni movimiento, lo que causó la preocupación entre sus amigos y parientes. Entonces, lo llevaron a un centro de salud cercano, pero ya estaba sin signos vitales y lamentablemente confirmaron su muerte.

A su vez, los padres del difunto se arrepintieron de no haberse llevado a su hijo de la fiesta cuando este todavía estaba vivo.

«Él estaba muy emocionado de reunirse con sus seres queridos, algunos de los cuales no había visto en mucho tiempo, y por eso decidió quedarse», expresaron con lágrimas en los ojos.

Además, su madre le había recomendado a sus tíos que lo mandaran a su casa, pero esto no pasó, debido a que él no quería dejar de beber. Cuando se encontraba en estado de ebriedad, las tías del hombre prefirieron no molestarlo.

Según se informó la causa principal del fallecimiento del hombre de 34 años habría sido asfixia mecánica por broncoaspiración.