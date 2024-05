Un opositor venezolano advirtió que suspender la observación electoral de la UE es un «retroceso»

“El Gobierno ve lo que se le viene encima, ese 81% de intención de voto sin precedentes”, dijo el candidato presidencial Enrique Márquez

El candidato opositor a la Presidencia de Venezuela Enrique Márquez calificó este jueves de “retroceso” que el Consejo Nacional Electoral (CNE) suspendiera la invitación a la Unión Europea (UE) para el envío de una misión de observación electoral de cara a las presidenciales del próximo 28 de julio.

“El hecho de que el Gobierno, el CNE, la Asamblea Nacional (Parlamento) no muestren voluntad política para la observación internacional no es cualquier cosa. Es un hecho de un retroceso importante, porque bastante que nos costó a los venezolanos (…) tener la observación internacional”, dijo Márquez en una rueda de prensa.

El pasado 28 de mayo, el CNE retiró la invitación debido a que la UE ratificó las sanciones a miembros del régimen chavista y el partido oficialista, lo que supone, según el presidente del entre electoral, Elvis Amoroso, un “incalculable daño patrimonial que se ha ocasionado al pueblo, afectando a la salud de niños y ancianos”, pese a que la población no se ve perjudicada por dichas medidas, que son estrictamente personales.

Las sanciones de la UE se aplican directa e individualmente a personas vinculadas al régimen chavista de Nicolás Maduro, sobre quienes pesa la prohibición de viajar a países del bloque comunitario y, en algunos casos, a cuentas u otros bienes que poseen en dichas naciones, que se mantienen inmovilizados, sin que ello afecte a empresas estatales o a activos del Estado ni a la ciudadanía.

Además, las sanciones contemplan el “embargo de armas y equipos destinados a la represión interna”, una medida que tampoco afecta “a la salud de niños y ancianos” a la que se refirió Amoroso.

Por tanto, Márquez, que fue vicepresidente del CNE, calificó como “una excusa” que se revocara la invitación, sino que -dijo- “la razón real (…) es que el Gobierno ve lo que se le viene encima, está viendo ese 81 % de intención de voto (…) sin precedentes en Venezuela”.

Por otra parte, el dirigente opositor criticó que el Ejecutivo clausure negocios de ciudadanos, después de recibir la visita de “algunas candidaturas” antichavistas, bajo el argumento de incumplimientos fiscales, lo que calificó de “maltrato inaceptable”.

“¿Es o no es un maltrato el hecho que yo esté vendiendo empanadas (…) y detrás venga el Seniat (la institución de Hacienda de Venezuela) y diga: ‘Usted no le podía vender empanadas a esa persona’ (…) o que yo tenga un hotel y se me queda una gente, y luego venga el Gobierno a suspendérmelo?”, cuestionó.

Márquez pidió fortalecer la “decisión de cambiar” y reiteró el llamado a los venezolanos para que voten en los comicios presidenciales de julio, a los que Nicolás Maduro aspira a la reelección.