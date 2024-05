Un símbolo de cambio global en el Día de la Higiene Menstrual

En el marco del Día de la Higiene Menstrual, Kotex continúa con sus esfuerzos para desafiar estigmas asociados al periodo y educar a través de una pulsera que representa los 28 días promedio de un ciclo menstrual. ​

Fuente: Kimberly-Clark

El 28 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Higiene Menstrual, una fecha emblemática para promover el conocimiento sobre el ciclo menstrual y la higiene asociada, además de combatir las percepciones negativas relacionadas con el periodo, que afecta a 1.9 mil millones de personas en todo el mundo.

Esta fecha, impulsada por la organización sin fines de lucro WASH United, se estableció en relación con la duración promedio del ciclo menstrual: 28 días, de los cuales 5 corresponden a los días de sangrado. En ese contexto, la ONG alemana creó una pulsera con veintiocho cuentas -de las cuales cinco de ellas rojas- como símbolo global de la menstruación. Esta iniciativa busca fomentar el dialogo y aumentar la visibilidad de la regla como un tema crucial a nivel mundial.

“Cuando comenzamos el movimiento en 2014 había un gran silencio alrededor de la higiene y la salud menstrual. En los últimos 10 años, el Día de la Higiene Menstrual se consolidó como un movimiento internacional con más de 1,000 organizaciones asociadas y un alcance que pasó de 22 millones de personas a uno de 705 millones”, recapituló Thorsten Kiefer, director ejecutivo de WASH United.

Desafíos menstruales en Bolivia

Según un estudio liderado por Plan International, en Bolivia el 35 % de las niñas y adolescentes considera que la regla es un tema tabú del que no se habla en familia, y 9 de cada 10 niñas no conoce o no tiene información sobre la menstruación. Todo ello generando que, el 60% de ellas se sienten incómodas durante su periodo, incluso 7 de cada 10 señoritas prefieren no ir a la escuela, esto debido a que no cuentan con acceso a insumos sanitarios necesarios para tener una higiene digna.

“Como sociedad, hemos normalizado temas muy complejos como la inseguridad ciudadana y la corrupción, pero aún nos cuesta hablar sobre temas tan naturales como la menstruación. Este silencio tiene un impacto significativo en el bienestar, la escolaridad y el futuro de las mujeres y niñas en todo el mundo. Desde Kotex creemos firmemente que el periodo no debería ser un limitante para ellas. Y, el primer paso hacia la igualdad es promover una conversación más abierta sobre el periodo, que aún genera discriminación y exclusión de niñas y mujeres. Por eso, invito a que todos se sumen a este movimiento para que juntos creemos un mundo más amigable con el periodo, una pulsera a la vez”, comentó María Laura Tapia, gerente de Trade Marketing de Kimberly-Clark Bolivia.

Por su parte, Kotex ha sido uno de los principales patrocinadores de la causa y en conmemoración del décimo aniversario del Día de la Higiene Menstrual, reafirmó nuevamente su compromiso con educar y erradicar los estereotipos negativos asociados a la menstruación en América Latina y el mundo.

En ese sentido, los colaboradores de Kimberly-Clark Bolivia aprovecharon la efeméride para organizar un espacio de conversación sobre higiene menstrual, junto con Plan International. Durante el encuentro, se abordaron temas cruciales como la falta de educación menstrual y otros desafíos que enfrentan muchas mujeres y niñas en Bolivia. Además, los colaboradores se pusieron manos a la obra para crear pulseras menstruales.

“Este espacio no solo nos permitió darnos un tiempo para conmemorar el ciclo menstrual, sino también visibilizar y erradicar estos estigmas que llevan a la desinformación. Muchas de las pulseras que han creado nuestros propios colaboradores serán donadas a la ONG Plan International como material educativo para los niños, niñas y adolescentes. Además, también les brindaremos los necesarios para que puedan crear sus propias pulseras, así como productos de higiene menstrual”, aseguró Tapia.

A lo largo de los años, la marca ha establecido alianzas con ONGs para acercar educación sobre higiene menstrual a millones de personas en todo el mundo. Entre estas alianzas se destacan aquellas con Plan International y Girl Up, que han permitido llegar a comunidades vulnerables en diferentes partes del mundo, proporcionando educación y productos de higiene menstrual a más de un millón de personas.

Este 28 de mayo, únete al movimiento para un #MundoAmigableConElPeriodo, cambia la foto de perfil de las redes con la pulsera menstrual aquí.