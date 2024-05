Un terremoto podría empeorar las laderas vulnerables y los edificios afectados por las lluvias en RS

La Red Sismográfica Brasileña (RSBR), a través del Observatorio Sismológico de la UnB y el Centro de Sismología de la USP, señaló que se produjeron temblores de magnitud 2,3 mR y 2,4 mR en los municipios de Caxias do Sul, Pinto Bandeira y Bento Gonçalves. No hay reportes de lesiones.

La lluvia puede provocar terremotos, pero esto es poco común en todo el mundo y no ocurre inmediatamente después de una tormenta. Según el experto, las presas de emergencia en la región no tienen relación con estos temblores, ya que no son lo suficientemente grandes como para impactar la estabilidad del subsuelo. Y los terremotos no tienen la magnitud para sacudir sus estructuras.