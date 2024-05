Viceministro Torrico minimiza las amenazas de los sectores ‘evistas’ del MAS

La autoridad asegura que Evo Morales perdió la brújula política y que sus acólitos son unos fanfarrones

eju.tv / Video: DTV

Boris Bueno Camacho / La Paz

Este 18 de mayo se reunirá el ala radical del Movimiento al Socialismo (MAS) para determinar acciones contra una supuesta intención gubernamental de proscribir esa sigla y anular a Evo Morales como candidato el 2025. En el ampliado de emergencia que se llevará a cabo en Cochabamba, el Pacto de Unidad ‘evista’ definirá entre cuatro opciones de protesta: un bloqueo nacional de caminos, una huelga de hambre, vigilias o marchas de protesta.

Para el viceministro de gestión gubernamental, Gustavo Torrico, la ‘estrategia del miedo’ a la que apelan Evo Morales y los sectores que lo apoyan tendrá un efecto contrario a sus intenciones, porque uno de los bienes más preciados para la población boliviana es la libertad y no votará ni apoyará a quien busca conculcar este valor fundamental de la democracia.

“Cuando empiezas a amenazar desde la cabeza, porque no solo son los mandos medios o algunos ‘tira sacos’, es ahí donde la gente se siente abusada con este tipo de cosas, (…) lo que se está buscando es el derecho a la impunidad y eso no triunfa en ningún lado, no sé que le pasó al compañero Evo, ha perdido la brújula política hace rato ya, está cada vez más perdido sin saber lo que viene, sin leer al pueblo”, aseguró.

Torrico acotó que, si bien el olfato político de Morales era envidiable en el pasado reciente, en la actualidad perdió ‘la brújula política’ probablemente por no tener el poder que ostentó como primer mandatario sin oposición al frente, porque durante sus mandatos contó con los dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y tampoco tuvo adversarios al interior de su partido.

Asimismo, identificó que existe una desesperación en filas del sector radical, por ello recurren a intimidaciones como la guerra civil o la convulsión social para generar temor en la población; pero que, en realidad, solo son actitudes típicas de la fanfarronería ya que no tiene la capacidad necesaria para articular un movimiento con las características que pregonan en sus intervenciones públicas.

“El señor Ponciano (Santos) no es capaz de paralizar ni su barrio, de qué guerra civil nos está hablando, ¿está loco o qué tiene? Eso es simplemente abuso, eso es la mediocridad encarnada en un discurso, no hay argumento, porque el gobierno no tiene nada que ver con si Evo es candidato o no; (…) entonces, todas estas amenazas suenan a fanfarronería”, aseveró.

Foto: captura pantalla

Sin embargo, la autoridad afirmó que, ante la amenaza del dirigente evista Ponciano Santos, quien amenazó con una guerra civil, así como otros dirigentes cercanos al expresidente que también lanzaron advertencias respecto a la generación de una convulsión en el país si no habilitan a Morales para las próximas elecciones presidenciales, es la fiscalía la instancia que debe iniciar una investigación y convocarlos para que expliquen sus aseveraciones.

Por otra parte, sobre la declaración de Evo Morales que abrió la posibilidad a organizar un congreso de unidad del Movimiento al Socialismo (MAS) solo si el presidente Luis Arce reconoce que está habilitado como candidato a las elecciones generales de 2025, Torrico recordó que la invalidación fue tomada por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y que es el Pacto de Unidad la instancia con la que debe coordinar un evento en consenso.

“El presidente Arce ha dicho que corre serio riesgo la sigla del Movimiento al Socialismo porque ya hay una primera amonestación y puede haber una segunda si seguimos en esta tozudez de que la dirección nacional con Evo a la cabeza no quiere convocar con el pacto de unidad. (…) El congreso no era del gobierno, don Evo, el congreso era del Pacto de Unidad, los fundadores y dueños de este proceso, Lucho solo advirtió”, puntualizó.

La convocatoria del sector radical del MAS surgió después de la elección de una nueva directiva en el congreso del sector ‘arcista’ el pasado 5 de mayo en El Alto donde eligieron Los ‘evistas’ descalificaron a los nuevos representantes y advirtieron con iniciar una serie de medidas contra las acciones políticas de Luis Arce y su gobierno.

Asimismo, asegura que las protestas van contra la crisis económica, el Decreto Supremo 5143 de Registro de Derechos Reales, la escasez de carburantes, la paralización de las elecciones judiciales, la falta de dólares que afecta al sector productivo y la imposibilidad legislativa de interpelar a los ministros por un mandato del TCP.