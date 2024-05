Vocal Vargas rechaza y exige respeto a Campero que culpó al TSE de cometer “error” en supervisión

Fuente: ANF

La Paz.- El vocal Francisco Vargas rechazó la acusación de Israel Campero presidente de la Sala Constitucional Primera de La Paz, que responsabilizó al Tribunal Supremo Electoral de cometer un “error” en la resolución de supervisión de los congresos de las dos facciones del Movimiento al Socialismo (MAS).

“Rechazamos las declaraciones del vocal de la Sala Constitucional Primera de La Paz, que, sin ningún respaldo técnico, ni jurídico, culpa al @TSEBolivia de un “error” de inicio en el proceso de supervisión a una organización política”, expresó el vocal en la red social X.

Los vocales Campero, Alexis Angles y Mónica Quispe, a través de una resolución, instruyeron al TSE que supervise el congreso de la facción arcista del MAS, pese a que el organismo electoral había rechazado hacerlo porque los dirigentes afines al Gobierno no cumplieron los requisitos del estatuto partidario.

“Existen dos posiciones encontradas respecto a una misma organización política, situación que si el Órgano Electoral hubiera previsto en su oportunidad hoy no existiría. Lamentablemente este hecho no sucedió y finalmente es un error cometido por el Órgano Electoral (y no hablamos de un error de interpretación o aplicación normativa, uno verdaderamente inaceptable, cual es la lectura del estatuto del MAS-IPSP tuvo que ser enmendado por la jurisdicción constitucional”, dice esa resolución.

El polémico vocal Campero reiteró esta resolución y criticó la actitud del TSE porque, en vez de llevar a “fojas cero” los trámites para los acompañamientos a los congresos, debería pronunciarse seriamente y evitar que sus errores tengan que ser resueltos por otro tribunal.

“El primer error y el error de origen lo cometió el Órgano Electoral. El Órgano Electoral es un órgano técnico, no es un conjunto de amigos que se reúnen para decidir una cuestión (…). Es absolutamente inaceptable que un Tribunal Supremo Electoral, al momento de autorizar o no un congreso, no advierta que dentro de la inscripción normativa existe una cláusula que es de difícil inobservancia”, señaló en contacto con radio Erbol.

Vargas añadió que el TSE en la supervisión verifica el cumplimiento de la ley y del estatuto de la organización política. “En este caso, la división dentro de las organizaciones sociales reconocidas en el estatuto del partido político ha derivado en complicaciones internas en este proceso”.

Dos facciones se disputan la dirección nacional del MAS. Por un lado, está la conducción de Evo Morales, que está reconocida por el TSE y, por otro lado, la facción denominada “arcista” que rechaza el liderazgo del exmandatario. Ambos por separado han convocado a congresos.

Este 3, 4 y 5 de mayo, se llevó a cabo el congreso convocado por el Pacto de Unidad afín al Gobierno, el mismo se realizó por orden judicial. El TSE ha rechazado en varias ocasiones la supervisión de ambos bloques por incumplir requisitos.

“Por tanto, culpar al TSE de las diferencias internas de una organización política es opinar sin conocer la normativa electoral y el procedimiento de supervisión que se utiliza para las elecciones de dirigencias de los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas”, afirmó Vargas.

Defendió las resoluciones del TSE, porque –dijo- están en el marco de la Constitución Política del Estado, leyes y reglamentos que regulan su accionar, en ese marco “exigimos respeto al OEP y que se garantice la independencia de los órganos del poder público, como establece nuestra CPE”.

El TSE envió al congreso de este fin de semana una delegación del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) para supervisar, en 10 días se pronunciará la sala plena una vez que reciba el informe de esa unidad técnica, para establecer si cumplieron o no los requisitos.

/ANF/