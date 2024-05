«Ya no tenemos dinero ni para comer», el testimonio de un chofer boliviano que espera cargar combustible en Perú

Fuente: Red Uno

Milen Graciela Saavedra Rodriguez

Camiones cisterna permanecen estacionados en, al menos, tres puntos fronterizos del país; Perú, Chile y Paraguay. Según los transportistas, hay más de 1.000 camiones que esperan cargar combustible hace más de 20 días en estos lugares.

Por eso, piden que las autoridades de YPFB agilicen los trámites, ya que muchos de ellos se están quedando sin viáticos. Indicaron que Yacimientos no pagó, por lo que las cisternas no pueden cargar combustible.

«Estamos preocupados. Hace ya 20 días estamos en Perú esperando para cargar, pero no hay cuándo el gobierno pague. Los proveedores de Monte Azul, Callao, Lima, Pisco nos dicen que no están cancelando y, por ese motivo, no hay carguío», comentó René Calderón, dirigente de los transportistas.

Según el representante, actualmente, solo en la ciudad de Mollendo hay 450 cisternas, pero solamente cuentan con tres parqueos, que ya están saturados y no hay espacio.

«Otros compañeros están en plena carretera parados. Eso provoca molestia a los lugareños, porque ya no caben en los parqueos. En Callao, tenemos 50; en Iquique, tenemos 400; en Arica, 200; en Paraguay, 300. El único puerto que está despachando y empezó hace tres días es Arica. En Iquique ha empezado con 20 camiones por día. En todo lado, tenemos muchas cisternas varadas. Más de 1.400 cisternas exactamente», detalló Calderón.

El transportista también comentó que las empresas les dan gastos limitados o «cerrados».

«Tantos días y lo que tenemos que pagar en los garajes y para la alimentación. En Perú es un poco elevado, un desayuno nos cuesta 15 soles, que al tipo de cambio actual son 37 bolivianos. A nosotros nos dan apenas 80 bolivianos, otras empresas dan 60 y 70. Mis compañeros ya agotaron todo su dinero, ese es el reclamo que tenemos, sobre todo en el lado de Perú y Paraguay«, agregó.

Asimismo, afirmó que intentaron contactarse con autoridades nacionales para solucionar este problema.

«Las autoridades siempre dicen que el abastecimiento está normal, pero en realidad no está todo normal. Quisiera que se pongan en nuestro lugar, no tenemos servicios básicos en plena carretera. Mis compañeros están sufriendo», reclamó.

Entonces, esperan que las empresas y las autoridades se solidaricen con la situación y se busque mejorar las condiciones de espera.

Al respecto, la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) afirmó que es un «problema entre privados».

«Esto es un tema entre privados, entre una empresa que contrata un chofer para que le maneje la cisterna. YPFB contrata a la empresa para que transporte un volumen, cómo la empresa transporta el volumen es una situación entre privados», aseveró Armin Dorgathen, presidente de YPFB.