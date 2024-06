Ahora la suscripción de Google solo sirve para tener más almacenamiento y nada más

Todo el mundo que contaba con una suscripción a Google One podía disfrutar de acceso a una red VPN que llegó tanto a dispositivos móviles como a nuestros ordenadores Windows y macOS. Pero esta funcionalidad ha terminado desactivándose, tal y como se había previsto anteriormente.

La red VPN de Google ya se puede considerar como algo del pasado y que pasa al gran cementerio de servicios de la compañía que han acabado en el más auténtico olvido. Uno de los ejemplos que hemos comentado de manera más reciente Picasa, aunque la lista de funciones es realmente extensa.

Google One ya se limita a un servicio de almacenamiento

Para quien no lo sepa, Google One es el nombre del servicio de suscripción de la compañía para poder ganar un almacenamiento extra en Google Drive. Pero posteriormente se fueron sumando diferentes ventajas como la red VPN que aterrizó en España en el año 2022. Todo ello para ir ganando más repercusión.





Además de esta funcionalidad, también fue muy sonada la función para consultar si nuestro correo electrónico estaba en la Dark Web o incluso con el hecho de contar con filtros dentro de Google Fotos. Pero en Google no todo termina cuajando como se ha podido comprobar, aunque la idea era buena.

La VPN no es la única que va a abandonar la suscripción de Google One, sino que también este servicio para monitorizar la presencia de nuestros datos en la Dark Web también lo abandona. Pero en este último caso no se va al cementerio de la compañía, sino que estará disponible para todos los usuarios, indiferentemente de si se paga o no.

Ahora la compañía ya recomienda desinstalar la aplicación de nuestros ordenadores, ya que va a tener poco sentido tenerla. Pero el otro gran problema es que ahora Google One se ha convertido únicamente en un plan de almacenamiento extra sin nada más que aporte motivos para poder pagarlo cada mes. Aunque es posible que la gente solo quiera tener un almacenamiento extra sin nada más, y que al final sea lo que funcione.

Desde Google aluden a que retiran la VPN debido a que no se le estaba dando uso, aunque puede ser que no le hayan dado suficiente «bombo» para sacarle el jugo que podía merecer. Ahora quien necesite usar una VPN va a tener que optar por otras opciones que hay en el mercado.

