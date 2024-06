«Apaga tu móvil al menos una vez a la semana». Es un consejo de la Agencia de Seguridad Nacional de EEUU., y esta es la razón

¿Hace cuánto tiempo que no apagas tu teléfono móvil? Es probable que muchos de los que están leyendo esto no recuerden la última vez que lo hicieron; yo mismo no lo recuerdo, vaya. Sin embargo, nada menos que una de las grandes agencias de inteligencia del mundo, la NSA estadounidense, cree que estás cometiendo un error.

La NSA (siglas en inglés de ‘Agencia de Seguridad Nacional’) ha hecho pública una recomendación que puede sorprender a muchos: que apaguemos y volvamos a encender el smartphone al menos una vez a la semana. Este simple acto puede ser crucial para proteger nuestros dispositivos de vulnerabilidades que los ciberdelincuentes podrían explotar en caso contrario.

ROBO DE DATOS y PAQUETES NO SOLICITADOS QUÉ es el BRUSHING

En un documento que ofrece consejos y buenas prácticas para proteger los datos almacenados en nuestros teléfonos, la NSA sugiere tanto a los usuarios de Android como a los de iPhone que apaguen sus dispositivos al menos una vez a la semana. En concreto, el tiempo en que el dispositivo permanece encendido de forma consecutiva no debe superar las 168 horas.

Protección contra ‘exploits de día cero’

Según la NSA, esta sencilla estrategia puede ayudar a defenderse contra los ‘exploits de día cero’, unas vulnerabilidades especialmente peligrosas: el término designa a aquellos que son desconocidas para los fabricantes del software o del dispositivo, pero ya han sido descubiertas por los delincuentes informáticos, por lo que ya puede estar siendo aprovechadas.

El término «día cero» significa que los desarrolladores no tienen ningún día de preaviso para crear una actualización de seguridad, lo que deja a los usuarios expuestos a posibles ataques. Así, reiniciar el dispositivo regularmente puede interrumpir un posible flujo de información hacia los delincuentes, en caso de que hayan conseguido explotar una falla aún no descubierta e instalada en el dispositivo.

Prevenir el spearphishing

El documento de la NSA también menciona que apagar y encender el dispositivo semanalmente ayuda a prevenir el ‘spearphishing’, una forma específica de phishing en la que los delincuentes apuntan a un individuo o a una organización en particular, engañándolos para que revelen información confidencial o instalen software malicioso en sus dispositivos.

Como en el caso anterior, reiniciar el teléfono interrumpe potencialmente cualquier intento de este tipo de ataque que pueda haber comenzado sin que el usuario lo haya notado.

Beneficios adicionales del reinicio semanal

Aunque estas prácticas no garantizan una seguridad infalible, son hábitos que pueden mitigar, al menos parcialmente, los riesgos que amenazan la seguridad informática. Los beneficios de reiniciar el teléfono son diversos: además de proteger contra el flujo de datos no deseado, el reinicio puede completar actualizaciones (posiblemente correctivas de problemas específicos), optimizar recursos y corregir errores temporales.

Imagen | Marcos Merino mediante IA

En Genbeta | Si caes en una estafa de phishing, esto es lo que dice la ley sobre si puedes o no reclamar el dinero robado al banco