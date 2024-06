Argentina desconoce ingreso de prófugos de asonada en Brasil

El Gobierno argentino aseguró este sábado (08.06.2024) que no ha recibido ninguna petición de Brasil, ni de captura ni de extradición, respecto a ciudadanos brasileños procesados por el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023 y que presuntamente huyeron a Argentina.

«Todavía no tenemos alertas rojas (para la detención) sobre esas personas. Es difícil pedir extradición si no hay una causa judicial o si no tienen una alerta de algún tipo que permita que se puedan enviar a esas personas», dijo la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich.

Bullrich aseguró no contar con un «listado» ni tener confirmación de si alguno de los procesados ingresó a Argentina. «Tiene que haber pedidos oficiales y pasar por Interpol (policía internacional). En este momento, por lo menos al Ministerio de Seguridad, no ha llegado el requerimiento de personas, ni de nombres, ni de listas. Por ahora esto se mantiene como en una propaganda, pero no en un hecho jurídico válido», dijo Bullrich a radio Mitre.

La Policía Federal brasileña anunció el pasado viernes (07.06.2024) que solicitará la extradición a Argentina de sujetos involucrados en la intentona golpista contra Lula da Silva, en coordinación con los ministerios de Justicia y Exteriores, tras ser analizada por el Tribunal Supremo. La representación de la Policía brasileña en Buenos Aires está intentando recabar los nombres de los fugitivos y los incluirá en la red Anfast para la búsqueda activa de fugitivos de Ameripol, mecanismo americano de cooperación policial.

Los brasileños que supuestamente escaparon a Argentina forman parte de un grupo de 208 procesados y, en algunos casos, condenados ya, por los ataques violentos contra las sedes de la Presidencia de Brasil, el Parlamento y el Tribunal Supremo perpetrados por miles de seguidores del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022), en un intento de forzar un golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva. De ese total, medio centenar fue detenido en los últimos días en Brasil.

Medios brasileños reportaron recientemente que unos 60 fugitivos estarían en Argentina y que algunos de ellos habrían pedido «asilo político» al presidente ultraderechista Javier Milei, aliado político de Bolsonaro. Bullrich no hizo comentaros ni mencionó el supuesto pedido de asilo.