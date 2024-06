Bolívar anuncia investigación por supuestos audios manipulados

Fuente: eldeber.com.bo

Ante los audios que empezaron a circular en las últimas horas en redes sociales, donde supuestamente se escucha la voz de Rodrigo Quirós, secretario general del club Bolívar, quien solicita a otra persona que busque pruebas en contra del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, para enviarlo a la cárcel, a pedido de Marcelo Claure, la academia paceña emitió un comunicado en el que anuncia una investigación para “esclarecer a profundidad” este incidente.

“El Club Bolívar ha tomado conocimiento, a través de los medios de comunicación y redes sociales, de un presunto archivo de audio editado y manipulado en el que se sugeriría investigar al presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. Ante este hecho, el Club y su Presidente comunican a la opinión pública lo siguiente”, empieza.

“El Club Bolívar iniciará una investigación interna para esclarecer a profundidad este incidente, en vista de que se percibe la clara intención de dañar la imagen de nuestro presidente y de nuestra institución, a través de la difusión irresponsable malintencionada de aquella supuesta grabación, en la que desde ya se verifica superposiciones, cortes e interrupciones que ponen en evidencia el hecho de que esa reproducción ha sido editada y manipulada”, indica el primer apartado del comunicado, asegurando que los audios son manipulados con la finalidad de dañar la imagen de Marcelo Claure, titular de la academia.

Además, el comunicado indica que Rodrigo Quirós tomó la decisión de dejar el cargo de secretario general, mientras las investigaciones correspondientes se llevan a cabo.

“Asimismo, damos a conocer que, con la finalidad de coadyuvar con la transparencia y objetividad de esta investigación, nuestro secretario general, Rodrigo Quirós, ha solicitado apartarse de sus funciones en el club de forma temporal, mientras se realicen los actos de investigación y esclarecimiento de estos hechos, solicitud que ha sido aceptada por nuestra institución con el fin de promover una auditoría imparcial, ecuánime y eficiente”, añade.

“En apego a nuestra filosofía institucional que enaltece la honestidad y la probidad como máximos valores de conducta, aclaramos categóricamente que ni Marcelo Claure, como persona, ni el Club Bolívar, como institución, solicitaron ni promovieron jamás indagaciones, investigaciones ni intromisiones respecto de las funciones o actividad del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol”, concluye.

¿Qué dice Costa?

El presidente de la FBF, Fernando Costa, se enteró de los audios y no tardó en emitir su postura. “Ya es de conocimiento de nuestro equipo jurídico, vamos a ir por la vía deportiva y ordinaria por la gravedad de los hechos, me he enterado que hay unos cinco audios más y esto es gravísimo”, manifestó Costa a medios de prensa en la ciudad de La Paz.

Costa asegura que se ha montado un complot con la finalidad de “descabezar a la Federación Boliviana de Fútbol”.

“Arman acusaciones infundadas con el solo propósito de descabezar la FBF. No me quieren a mí como presidente estos malos dirigentes que están tratando de destabilizar el fútbol, descabezar a la federación. De verdad consternado, impactado, es un aparato que se ha montado con el fin de descabezar a la FBF”.