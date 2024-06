Bolívar confirma la salida de Francisco da Costa a Cerro Porteño

“El fútbol es cruel, llegó el momento de despedirnos de un gran jugador que nos dio muchas alegrías. Como lo anticipé, hoy día llegó una oferta por nuestro 50% del pase de @_frandacosta por $us 1.5 millones, él me comunicó su intención irrevocable de ir al fútbol de Paraguay y legalmente no hay nada que podamos hacer. Gracias Xico por todo lo que hiciste por nuestro club y te deseo muchos éxitos”, publicó Claure.